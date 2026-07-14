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PS kritizuje rozhodnutie envirorezortu k spaľovni Slovnaftu
Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) by mal podľa PS chrániť verejný záujem a zdravie ľudí, nie presadzovať projekty v rozpore s odbornými odporúčaniami i dlhodobými cieľmi Slovenska a EÚ.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) kritizuje rozhodnutie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) z dielne spoločnosti Slovnaft. Hnutie hovorí o „bezprecedentnej arogancii moci“, keďže envirorezort odignoroval stanoviská odbornej verejnosti, protesty bratislavských samospráv či petíciu. TASR o tom informovalo mediálne oddelenie PS.
„Dáta aj odborné posudky ukazujú, že Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje. Je tak pravdepodobné, že sa bude využívať aj na spaľovanie odpadu zo zahraničia. Tarabovo (minister životného prostredia, pozn. TASR) súhlasné stanovisko je zrada na ľuďoch, ktorí v hlavnom meste žijú,“ skonštatovala poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS).
Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) by mal podľa PS chrániť verejný záujem a zdravie ľudí, nie presadzovať projekty v rozpore s odbornými odporúčaniami i dlhodobými cieľmi Slovenska a EÚ. Aktuálnym rozhodnutím podľa neho opäť uprednostnil záujmy veľkopodnikateľov. PS kritizuje aj to, že ministerstvo rozhodlo skôr, ako petičný výbor dostal možnosť prerokovať petíciu.
Súhlas MŽP SR s výstavbou CEZO vyplýva zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti, vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). V záverečnom stanovisku ministerstvo stanovilo 56 dodatočných technických opatrení a podmienok na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov spaľovne na životné prostredie či zdravie ľudí.
Jeho súhlasné záverečné stanovisko považuje Slovnaft za dobrú správu pre Slovensko. Označuje ho za strategickú investíciu. Spoločnosť zároveň podotkla, že v rámci procesu upravila viaceré parametre projektu, čím reagovala na pripomienky verejnosti i inštitúcií. Deklaruje, že zapracuje všetky dodatočné technické opatrenia a požiadavky stanovené envirorezortom.
„Dáta aj odborné posudky ukazujú, že Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje. Je tak pravdepodobné, že sa bude využívať aj na spaľovanie odpadu zo zahraničia. Tarabovo (minister životného prostredia, pozn. TASR) súhlasné stanovisko je zrada na ľuďoch, ktorí v hlavnom meste žijú,“ skonštatovala poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS).
Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) by mal podľa PS chrániť verejný záujem a zdravie ľudí, nie presadzovať projekty v rozpore s odbornými odporúčaniami i dlhodobými cieľmi Slovenska a EÚ. Aktuálnym rozhodnutím podľa neho opäť uprednostnil záujmy veľkopodnikateľov. PS kritizuje aj to, že ministerstvo rozhodlo skôr, ako petičný výbor dostal možnosť prerokovať petíciu.
Súhlas MŽP SR s výstavbou CEZO vyplýva zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti, vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). V záverečnom stanovisku ministerstvo stanovilo 56 dodatočných technických opatrení a podmienok na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov spaľovne na životné prostredie či zdravie ľudí.
Jeho súhlasné záverečné stanovisko považuje Slovnaft za dobrú správu pre Slovensko. Označuje ho za strategickú investíciu. Spoločnosť zároveň podotkla, že v rámci procesu upravila viaceré parametre projektu, čím reagovala na pripomienky verejnosti i inštitúcií. Deklaruje, že zapracuje všetky dodatočné technické opatrenia a požiadavky stanovené envirorezortom.