PS: Ľudí na Spiši nezaujímajú politické konflikty, chcú výsledky

Spišská Nová Ves 21. novembra (TASR) - Výjazdové rokovania Poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska (PS) pokračujú v týchto dňoch na dolnom Spiši. V Spišskej Novej Vsi predseda strany Michal Šimečka upozornil, že miestni ľudia chcú vidieť výsledky, a zároveň pomenoval problémy, ktoré ich najviac trápia.



"Okresy Gelnica, Levoča a Spišská Nová Ves nie sú naše tradičné 'bašty', o to viac si vážim srdečné prijatie na množstve stretnutí. Rokoval som s primátorom Gelnice, kde majú problém s dopravnou i so zdravotnou dostupnosťou i s vylúčenými komunitami, v Margecanoch sme so starostom hovorili o problematike odpadov v priehrade Ružín. To sú presne problémy, ktoré by v tejto chvíli mal riešiť štát a poskytnúť na to financie. Ľudia naozaj neriešia, kto je z akej strany. Chcú konkrétne výsledky od tých, ktorí majú moc, a aspoň o kúsok lepší život, tak ako sa to darí dosahovať napríklad v neďalekom Poľsku," zdôraznil Šimečka. Veľa vecí sa podľa neho dá ľahko zafinancovať zo strany štátu, nestoja veľa peňazí, avšak dokážu otvoriť dvere k väčšiemu rozvoju.



Ľudia podľa Šimečku majú obavy zo zdražovania a samosprávy stále nevedia, ako bude vyzerať ich dofinancovanie. Upozornil aj na dlhodobé problémy na Spiši, ako sú sociálne vylúčené komunity, infraštruktúra, dostupnosť zdravotníctva či klesajúca demografia. Zároveň však vidí v regióne obrovský, najmä ekonomický či turistický potenciál.



Spolu s poslancami PS navštevuje jednotlivé regióny aj člen predsedníctva strany Ivan Korčok. Okrem iných miest navštívil aj Spišskú Belú, kde ľudia okrem iného negatívne vnímajú zrušenie miestneho Petzvalovho múzea pre konsolidáciu verejných financií. "Nedalo sa prehliadnuť ani ich veľké sklamanie z ťaživej ekonomickej situácie a obavy z budúcnosti," upozornil Korčok.



Stretnutia v regiónoch sú podľa predsedu PS veľmi dôležité. "Predstavujeme im naše riešenia, aj nás samotných. Prejdeme takto postupne všetky regióny a spravíme všetko pre to, aby títo ľudia mali po ďalších voľbách lepšiu vládu. Prvým bol Novohrad, teraz je to Spiš, nasledovať bude horné Považie, chceme navštíviť regióny, kde nemáme až takú volebnú silu, nielen mestá, ale aj obce. Politická zmena sa začína práve presviedčaním ľudí v regiónoch, kde nie sme až takí silní," dodal Šimečka. Pracovať chce hnutie aj na rozširovaní poslaneckej základne v samosprávach. Uznal, že práve v tejto sfére má PS deficit a nie sú dostatočne prítomní v miestnych, obecných zastupiteľstvách, na pozíciách starostov, primátorov a predsedov krajov. "Chceme do volieb postaviť stovky kvalitných kandidátov a kandidátok na všetky úrovne samosprávy," uzavrel predseda hnutia.