PS: Na Gemer a Malohont vlády Roberta Fica zabudli

Rimavská Sobota 20. marca (TASR) - Vlády Roberta Fica (Smer-SD) na región Gemera a Malohontu zabudli. Počas pracovného výjazdu poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska (PS) v spomínanom regióne to vyhlásil predseda PS Michal Šimečka s tým, že Ficova vláda tam síce rokovala viackrát, no zo svojich sľubov prakticky nič nesplnila.



"Sľubovali sociálne podniky, vodovody, kanalizáciu, cyklocesty či oživenie poľnohospodárstva. Nič z toho nenaplnili," poznamenal Šimečka a zároveň poukázal na prázdne pole, kadiaľ mala podľa jeho slov už dávno viesť rýchlostná cesta R2 zo Zvolena do Košíc.



Práve tá mala podľa predsedu miestnej bunky PS v Rimavskej Sobote Romana Vaľa priniesť príležitosti celému regiónu Gemer a prepojiť ho s okolitými mestami. Na jej dôležitosť poukázal aj v súvislosti so štátnym priemyselným parkom, ktorého výstavba sa blíži k záveru a v ktorom má vzniknúť 450 pracovných miest.



Plánovaná cesta tak bude podľa jeho slov chýbať nielen zamestnancom, ale aj pri zásobovaní dodávateľmi či exporte výrobkov. "Zaťažovať budú miestnu lokálnu dopravu. To nie je správne. Je dôležité, aby táto cesta bola zrealizovaná," dodal Vaľo.



Na zanedbanosť cestnej infraštruktúry upozornil aj expert hnutia v oblasti dopravy Martin Pekár. Úseky tejto neexistujúcej rýchlostnej cesty vláda síce zaradila medzi 16 projektov strategických investícií, no Pekár je podľa vlastných slov, rovnako ako mnohí obyvatelia Gemera, výrazne skeptický. Poznamenal, že samotný minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) priznal, že na všetkých 16 projektov strategických investícií nemá dostatok financií.