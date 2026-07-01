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PS podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR pre múr v areáli Kukurice
Hnutie vyčíta Ministerstvu obrany SR, že pri oprave múru nepoužilo skutočné tehly, ale múr len namaľovalo.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko podáva podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR pre múr v areáli rekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, ministerstvom obrany. Hnutie vyčíta Ministerstvu obrany (MO) SR, že pri oprave múru nepoužilo skutočné tehly, ale múr len namaľovalo. Kritizuje tiež, že zákazku mala získať firma blízka Smeru-SD. Zástupcovia PS o tom informovali na sociálnej sieti.
„Zákazku získala firma s politickými väzbami na ľudí zo Smeru. Ministerstvo oslovilo len tri firmy. Hodnota zákazky bola odhadnutá tesne pod hranicou, od ktorej by už bolo treba ísť do transparentnej súťaže. A tesne pred získaním zákazky sa vo firme menili vlastníci aj konatelia,“ priblížil líder PS Michal Šimečka. Vybraná firma mala podľa jeho slov v zmluve ako explicitnú povinnosť lepenie obkladových tehličiek. „A oni namiesto toho iba otláčajú vzor tehly do omietky a maľujú ho na červeno,“ dodal Šimečka.
PS preto podáva podnet na GP SR aj na Úrad pre verejné obstarávanie. „Chceme vedieť, kto túto zákazku pripravil, prečo nebola riadna súťaž, kto rozhodol o oslovených firmách a kto ponesie zodpovednosť za fušerinu a porušenia zmluvy,“ vyhlásil poslanec Národnej rady SR za PS Branislav Vančo s tým, že okolnosti naznačujú podozrenie zo spáchania niekoľkých trestných činov.
„Zákazku získala firma s politickými väzbami na ľudí zo Smeru. Ministerstvo oslovilo len tri firmy. Hodnota zákazky bola odhadnutá tesne pod hranicou, od ktorej by už bolo treba ísť do transparentnej súťaže. A tesne pred získaním zákazky sa vo firme menili vlastníci aj konatelia,“ priblížil líder PS Michal Šimečka. Vybraná firma mala podľa jeho slov v zmluve ako explicitnú povinnosť lepenie obkladových tehličiek. „A oni namiesto toho iba otláčajú vzor tehly do omietky a maľujú ho na červeno,“ dodal Šimečka.
PS preto podáva podnet na GP SR aj na Úrad pre verejné obstarávanie. „Chceme vedieť, kto túto zákazku pripravil, prečo nebola riadna súťaž, kto rozhodol o oslovených firmách a kto ponesie zodpovednosť za fušerinu a porušenia zmluvy,“ vyhlásil poslanec Národnej rady SR za PS Branislav Vančo s tým, že okolnosti naznačujú podozrenie zo spáchania niekoľkých trestných činov.