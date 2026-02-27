< sekcia Regióny
PS predstavilo kandidátku na primátorku Spišskej Novej Vsi J. Iľašovú
To, že doposiaľ v samosprávnej politike nepôsobila, vníma ako svoju výhodu a šancu uspieť vo voľbách vidí reálne.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 27. februára (TASR) - Opozičné hnutie PS v piatok popoludní predstavilo kandidátku na post primátorky Spišskej Novej Vsi. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách sa o priazeň voličov bude uchádzať Judita Iľašová, ktorá je členkou hnutia od roku 2022. Do mesta chce so svojím tímom priniesť hlavne zmenu a riešiť problematiku odlevu mladých ľudí, bezpečnosti a zamestnanosti.
„Som presvedčená, že po 20 rokoch stagnácie, tých istých problémov a tých istých tvárí, je dnes v Spišskej Novej Vsi najvyšší čas na skutočnú zmenu. Nechcem sa už ďalej pozerať na to, ako naše mesto upadá a stráca energiu,“ uviedla Iľašová, ktorá pôsobí dlhé roky ako učiteľka. V Spišskej Novej Vsi je podľa nej čoraz ťažšie nájsť si kvalitnú prácu a dostupné bývanie. Kriticky vníma aj stav miestnej infraštruktúry a zvyšovanie daní a poplatkov. Mesto má podľa nej všetko, čo potrebuje, aby sa stalo moderným a prosperujúcim mestom.
„Problém nie je v meste ani v ľuďoch. Problém je v tom, kto a ako ho vedie. Posledných 20 rokov sa vo vedení striedajú tí istí ľudia a ten istý štýl politiky. Čo je horšie, dnes nad radnicou visia aj vážne podozrenia z korupcie a netransparentného rozhodovania. Takéto vládnutie neposúva dopredu ani Slovensko, ani naše mesto,“ podotkla Iľašová, podľa ktorej mesto potrebuje nový štýl vedenia a novú energiu. To, že doposiaľ v samosprávnej politike nepôsobila, vníma ako svoju výhodu a šancu uspieť vo voľbách vidí reálne. „Nie som súčasťou starých dohôd ani starých konfliktov, nepotrebujem si s nikým vybavovať účty. Ja sa pozerám do budúcnosti,“ dodala Iľašová a avizovala, že sa chce v najbližšom období intenzívne stretávať s občanmi.
„Podobne ako iné mestá na Slovensku aj Spišská Nová Ves má obrovský potenciál, ktorý je brzdený vedením mesta. Judita Iľašová je celé roky známa v meste, venuje sa mladým ľuďom aj problémom rómskej komunity, nebojí sa o týchto veciach hovoriť a hlavne ich riešiť,“ vyhlásil predseda hnutia Michal Šimečka. Okrem PS získala Iľašová podporu aj strany SaS. Šimečka verí, že sa pridajú aj ďalší a časom vytvoria širšiu koalíciu, ktorá do mesta prinesie zmenu.
