PS s ďalšími partnermi organizuje 17. novembra zhromaždenie

Na snímke poslanec NR SR Michal Šimečka (Progresívne Slovensko). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Progresívne Slovensko bude organizovať protesty nielen v Bratislave, ale aj v ďalších slovenských mestách, kde zatiaľ nie sú plánované iné zhromaždenia.

Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Opozičné parlamentné hnutie PS zvolávala spolu s SaS, KDH a mimoparlamentnými Demokratmi na 17. novembra zhromaždenie k odkazu Nežnej revolúcie na Námestí slobody v Bratislave. TASR o tom informoval Alec Borový z mediálneho oddelenia PS.

„Ľudí pozývame na Námestie slobody, aby si pripomenuli, že tento dátum nie je len číslo v kalendári. Je to deň, keď sloboda, dôstojnosť a odvaha zvíťazili nad nespravodlivosťou,“ vyhlásil predseda PS Michal Šimečka.

Dodal, že Progresívne Slovensko bude organizovať protesty nielen v Bratislave, ale aj v ďalších slovenských mestách, kde zatiaľ nie sú plánované iné zhromaždenia.
