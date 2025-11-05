< sekcia Regióny
PS s ďalšími partnermi organizuje 17. novembra zhromaždenie
Progresívne Slovensko bude organizovať protesty nielen v Bratislave, ale aj v ďalších slovenských mestách, kde zatiaľ nie sú plánované iné zhromaždenia.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Opozičné parlamentné hnutie PS zvolávala spolu s SaS, KDH a mimoparlamentnými Demokratmi na 17. novembra zhromaždenie k odkazu Nežnej revolúcie na Námestí slobody v Bratislave. TASR o tom informoval Alec Borový z mediálneho oddelenia PS.
„Ľudí pozývame na Námestie slobody, aby si pripomenuli, že tento dátum nie je len číslo v kalendári. Je to deň, keď sloboda, dôstojnosť a odvaha zvíťazili nad nespravodlivosťou,“ vyhlásil predseda PS Michal Šimečka.
Dodal, že Progresívne Slovensko bude organizovať protesty nielen v Bratislave, ale aj v ďalších slovenských mestách, kde zatiaľ nie sú plánované iné zhromaždenia.
