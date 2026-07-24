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PS, SaS, Hnutie Slovensko a Demokrati dohodli spoluprácu do MsZ Trnava
Koaličnú zmluvu podpísali zástupcovia strán s tým, že priestor na spoločnej kandidátnej listine majú aj nestranícki kandidáti.
Autor TASR
Trnava 24. júla (TASR) - Politické subjekty Progresívne Slovensko (PS), Sloboda a Solidarita (SaS), Hnutie Slovensko a Demokrati sa dohodli na spolupráci pred jesennými voľbami do mestského zastupiteľstva (MsZ) mesta Trnava. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Demokrati Martina Kakaščíková.
Koaličnú zmluvu podpísali zástupcovia strán s tým, že priestor na spoločnej kandidátnej listine majú aj nestranícki kandidáti. Petra Helt z PS hovorí o snahe prispieť k investíciám do dopravy, športovej infraštruktúry či školstva. „Zároveň nezabúdať ani na kvalitu verejných priestranstiev, čistotu ulíc, zeleň či odolnosť mesta voči klimatickým zmenám,“ dodala.
Koalícia plánuje predstaviť mená kandidátov na 27 mestských poslancov v najbližších týždňoch. „Finalizujeme našu spoločnú kandidátnu listinu. Sme otvorení pristúpeniu ďalších demokratických strán, respektíve nestraníckych kandidátov,“ povedal Tomáš Köppl z Demokratov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
Koaličnú zmluvu podpísali zástupcovia strán s tým, že priestor na spoločnej kandidátnej listine majú aj nestranícki kandidáti. Petra Helt z PS hovorí o snahe prispieť k investíciám do dopravy, športovej infraštruktúry či školstva. „Zároveň nezabúdať ani na kvalitu verejných priestranstiev, čistotu ulíc, zeleň či odolnosť mesta voči klimatickým zmenám,“ dodala.
Koalícia plánuje predstaviť mená kandidátov na 27 mestských poslancov v najbližších týždňoch. „Finalizujeme našu spoločnú kandidátnu listinu. Sme otvorení pristúpeniu ďalších demokratických strán, respektíve nestraníckych kandidátov,“ povedal Tomáš Köppl z Demokratov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.