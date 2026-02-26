< sekcia Regióny
PS v Poprade predstavilo tím, D. Luščíková kandiduje za poslankyňu
Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Darina Luščíková za PS je jeho líderkou a bude kandidovať za poslankyňu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).
Autor TASR
Poprad 26. februára (TASR) - Opozičné hnutie PS predstavilo v rámci svojho regionálneho výjazdu v Poprade tím do regionálnych volieb v Prešovskom kraji. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Darina Luščíková za PS je jeho líderkou a bude kandidovať za poslankyňu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).
„Stojí tu tím odborníkov a ľudí z praxe, ktorí veria, že náš región môže byť viac ako regiónom lacnej práce a miestom, z ktorého mladí odchádzajú, kde je drahé bývanie a podniky bojujú o prežitie. Istoty sľubované Ficovou vládou sa tak, ako inde na Slovensku, ani v Poprade a Prešovskom kraji nenaplnili,“ pripomenula Luščíková na tlačovej konferencii v Poprade s tým, že viacerí ľudia z jej tímu budú kandidovať do mestského zastupiteľstva či do zastupiteľstva v PSK.
Za jednu z priorít označila Luščíková vytvorenie podmienok, aby mali mladí ľudia dôvod zostať alebo sa do regiónu vrátiť. „Chceme priniesť pod Tatry niečo, čo tu dnes chýba. Skutočný rozvoj. Napríklad aj v podobe inovačno-komunitného centra v Poprade. V tomto mieste sa prepojí samospráva, stredné školy, univerzity aj zamestnávatelia. Chceme, aby tu vznikali nové firmy a projekty,“ dodala.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
„Stojí tu tím odborníkov a ľudí z praxe, ktorí veria, že náš región môže byť viac ako regiónom lacnej práce a miestom, z ktorého mladí odchádzajú, kde je drahé bývanie a podniky bojujú o prežitie. Istoty sľubované Ficovou vládou sa tak, ako inde na Slovensku, ani v Poprade a Prešovskom kraji nenaplnili,“ pripomenula Luščíková na tlačovej konferencii v Poprade s tým, že viacerí ľudia z jej tímu budú kandidovať do mestského zastupiteľstva či do zastupiteľstva v PSK.
Za jednu z priorít označila Luščíková vytvorenie podmienok, aby mali mladí ľudia dôvod zostať alebo sa do regiónu vrátiť. „Chceme priniesť pod Tatry niečo, čo tu dnes chýba. Skutočný rozvoj. Napríklad aj v podobe inovačno-komunitného centra v Poprade. V tomto mieste sa prepojí samospráva, stredné školy, univerzity aj zamestnávatelia. Chceme, aby tu vznikali nové firmy a projekty,“ dodala.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.