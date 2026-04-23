< sekcia Regióny
PS vyzvalo I. Šimka, aby stiahol návrh zmien košických mestských častí
Návrh, ktorý rieši racionalizáciu počtu MČ v Košiciach, majú poslanci na programe vo štvrtok.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzýva poslanca Národnej rady (NR) SR Igora Šimka (Hlas-SD), aby stiahol a prepracoval návrh novely zákona o meste Košice, ktorou by mohlo dôjsť k zníženiu počtu mestských častí (MČ). Ak by sa návrh legislatívy definitívne schválil, PS sa chce obrátiť na Ústavný súd (ÚS) SR. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia hnutia. Debata o košických mestských častiach je podľa nich legitímna, no nesúhlasia so zmenami bez analýz či diskusií. Košice majú podľa PS väčšie a urgentnejšie problémy.
„Povedal by som, že toto je absolútne škandalózny spôsob, akým Národná rada, strana Hlas, a pán poslanec Šimko chce pristupovať ku Košiciam, k jeho občanom, keď chce s Bratislavou rozhodovať o tom, čo sa v Košiciach diať má a nemá,“ povedal podpredseda NR SR Martin Dubéci (PS). Jeho stranícka kolegyňa poslankyňa Zuzana Mesterová označila návrh za „právny, legislatívny aj politický diletantizmus“. Obáva sa, že môže byť protiústavný.
Mesto Košice si podľa kandidáta PS na košického primátora Martina Mudráka objednalo štúdiu za niekoľko desiatok tisíc eur. Vyzval preto Šimka, aby návrh stiahol, prepracoval a minimálne počkal do výsledkov štúdie a konal na základe odborných vstupov a dátovo podložených rozhodnutí. „Takto sa totiž reforma Košíc robiť nesmie. Vládni poslanci na to idú z úplne opačného konca, nie je na pocitoch jedného človeka, či bude mať mesto Košice mestských častí desať, pätnásť, štyri alebo nula,“ skonštatoval s tým, že je to arogantný spôsob reformy.
Návrh, ktorý rieši racionalizáciu počtu MČ v Košiciach, majú poslanci na programe vo štvrtok. V súčasnosti je v Košiciach 22 mestských častí. Novela zákona o meste Košice, ktorú predložil Šimko spolu s Andrejom Sitkárom (Smer-SD), je v druhom čítaní. Počíta s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý by riešil najmä racionalizáciu počtu MČ na akýkoľvek iný počet. Šimko hovorí o snahe urobiť model štyroch mestských častí - Košice 1 až 4, ktoré podľa neho reflektuje administratívne členenie okresov.
V rámci druhého čítania prešiel výborom doplňujúci návrh, podľa ktorého by o zmenách v územnom členení Košíc mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Rozhodovali by o alternatívnom modeli, ktorý by mohlo pripraviť mesto Košice po dohode s mestskými poslancami a starostami. Referendum by sa mohlo konať v deň parlamentných volieb v roku 2027. Ak by referendum nebolo úspešné, od roku 2030, respektíve 2031 by sa počet mestských častí automaticky znížil na štyri podľa aktuálneho okresného členenia. O definitívnej podobe novej legislatívy rozhodne parlament.
„Povedal by som, že toto je absolútne škandalózny spôsob, akým Národná rada, strana Hlas, a pán poslanec Šimko chce pristupovať ku Košiciam, k jeho občanom, keď chce s Bratislavou rozhodovať o tom, čo sa v Košiciach diať má a nemá,“ povedal podpredseda NR SR Martin Dubéci (PS). Jeho stranícka kolegyňa poslankyňa Zuzana Mesterová označila návrh za „právny, legislatívny aj politický diletantizmus“. Obáva sa, že môže byť protiústavný.
Mesto Košice si podľa kandidáta PS na košického primátora Martina Mudráka objednalo štúdiu za niekoľko desiatok tisíc eur. Vyzval preto Šimka, aby návrh stiahol, prepracoval a minimálne počkal do výsledkov štúdie a konal na základe odborných vstupov a dátovo podložených rozhodnutí. „Takto sa totiž reforma Košíc robiť nesmie. Vládni poslanci na to idú z úplne opačného konca, nie je na pocitoch jedného človeka, či bude mať mesto Košice mestských častí desať, pätnásť, štyri alebo nula,“ skonštatoval s tým, že je to arogantný spôsob reformy.
Návrh, ktorý rieši racionalizáciu počtu MČ v Košiciach, majú poslanci na programe vo štvrtok. V súčasnosti je v Košiciach 22 mestských častí. Novela zákona o meste Košice, ktorú predložil Šimko spolu s Andrejom Sitkárom (Smer-SD), je v druhom čítaní. Počíta s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý by riešil najmä racionalizáciu počtu MČ na akýkoľvek iný počet. Šimko hovorí o snahe urobiť model štyroch mestských častí - Košice 1 až 4, ktoré podľa neho reflektuje administratívne členenie okresov.
V rámci druhého čítania prešiel výborom doplňujúci návrh, podľa ktorého by o zmenách v územnom členení Košíc mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Rozhodovali by o alternatívnom modeli, ktorý by mohlo pripraviť mesto Košice po dohode s mestskými poslancami a starostami. Referendum by sa mohlo konať v deň parlamentných volieb v roku 2027. Ak by referendum nebolo úspešné, od roku 2030, respektíve 2031 by sa počet mestských častí automaticky znížil na štyri podľa aktuálneho okresného členenia. O definitívnej podobe novej legislatívy rozhodne parlament.