PSIE KÚPALISKO: Cez horúčavy v Hriňovej sa túlavé psy chladia v potoku

Hriňová 13. augusta (TASR) - Psy pri odchytových kotercoch v Hriňovej v Detvianskom okrese sa počas aktuálnych horúčav denne kúpu v blízkom potoku. Pre osvieženie im tiež pravidelne menia čistú vodu na pitie. TASR o tom informovala dobrovoľníčka Mia Takáč s tým, že zvieratá tak vysoké teploty zvládajú.



Dodala, že koterce sú v okolí lesa a sú pri nich veľké stromy, ktoré vytvárajú tieň. "Tým, že zvieratá sú pustené, schovajú sa do tieňa a majú tak počas dňa príjemný chládok," podotkla. V súčasnosti majú dvoch psov, jedného v dočasnej starostlivosti a ďalšieho im vracajú z adopcie. "Takýchto prípadov, našťastie, nebýva veľa. Snažíme sa vyberať tie najlepšie rodiny, žiaľ, tento prípad je ťažký a špecifický," priblížila.



Odchytové koterce so psami v minulosti hľadali dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali so starostlivosťou o zvieratá. "S ľuďmi v súčasnosti problém nemáme. Psov tak púšťame cez deň behať a do koterca chodia iba spávať," zhrnula.



Miesto pre túlavých a týraných psov je v areáli technických služieb v Hriňovej a prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky. Takáč konštatuje, že najčastejšie sa stretáva s prípadmi, že pes alebo mačka sú nepotrebné. Ľudia môžu zvieratám do kotercov priniesť plachty, prestieradlá, oblečenie na periny, uteráky, hračky, obojky, vôdzky či dezinfekciu. "Veci, ktoré neprijímame, sú paplóny s perím a matrace," zdôraznila dobrovoľníčka. Záujemcovia, ktorí chcú v Hriňovej pomôcť so starostlivosťou o psy, sa môžu ozvať na e-mailovú adresu: odchytovekotercehrinova1@gmail.com