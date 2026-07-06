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Prešovský a Košický kraj vytvárajú zoskupenie EZÚS Vihorlat
Zoskupenie bude môcť využívať programy spolupráce, programy Európskej únie, ako aj iné medzinárodné iniciatívy a podporné nástroje.
Autor TASR
Prešov 6. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košický samosprávny kraj (KSK) s ukrajinským partnerom Zakarpatskou oblastnou radou vytvárajú Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Vihorlat. Svoj zámer potvrdili v pondelok v Prešove podpisom zakladateľských dokumentov. Podpísali ich predseda PSK Milan Majerský, predseda KSK Rastislav Trnka a predseda Zakarpatskej oblastnej rady Roman Saray. Tento míľnik podľa aktérov posilní systematickú cezhraničnú spoluprácu v regionálnom rozvoji, kultúre, ekonomike, ale aj v oblastiach dopravy či ekológie.
EZÚS Vihorlat má predstavovať výkonný orgán spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja, cestnej a cyklistickej infraštruktúry, ekonomiky, inovácií, vedy, výskumu, ako aj cestovného ruchu a životného prostredia. V centre jeho záujmu má byť aj téma ľudských zdrojov a vzdelávanie, zdravotná i sociálna starostlivosť, ako aj podpora kultúry a športu. V neposlednom rade zacieli aj na ekologické témy, ochranu prírody či biodiverzity i na vzájomnú pomoc v prípade živelných pohrôm a iných katastrof.
„EZÚS Vihorlat je prvým takýmto zoskupením v rámci slovensko-ukrajinskej spolupráce s ukrajinským partnerom na úrovni regiónu,“ povedal vedúci odboru projektového riadenia PSK Ján Kocák.
„Medzi Zakarpatskou oblasťou, PSK a KSK máme dohody o spolupráci. Tieto zmluvy sú však obmedzené na programy cezhraničnej spolupráce, ako sú Interreg či Interreg Next. EZÚS Vihorlat nám dáva možnosť prístupu aj k ďalším štrukturálnym fondom Európskej únie. Teraz máme prístup k štyrom, ale spolu s našimi regiónmi budeme mať prístup k 42 programom. EZÚS Vihorlat znamená aj podporu nielen Zakarpatska, ale celej Ukrajiny na jej európskej ceste,“ uviedol predseda Zakarpatskej oblastnej rady Saray.
Zoskupenie bude môcť využívať programy spolupráce, programy Európskej únie, ako aj iné medzinárodné iniciatívy a podporné nástroje. Realizovať však bude môcť i projekty bez finančnej účasti EÚ, a teda z vlastných príspevkov členov alebo iných externých zdrojov.
„Dnešným podpisom zakladateľských dokumentov došlo k založeniu EZÚS. Nasledovať bude proces registrácie. Musíme požiadať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o súhlas so vstupom samosprávnych krajov a Zakarpatskej oblastnej rady do EZÚS, ako aj o schválenie zakladajúcich dokumentov. Našou ambíciou je, aby EZÚS vznikol do konca tohto roka,“ doplnil Kocák.
Založenie zoskupenia nadväzuje na medzivládnu Dohodu o cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou z roku 2000. Je vyústením iniciatív naštartovaných Dohodou o spolupráci z mája 2023 a Memorandom o spolupráci medzi PSK a Zakarpatskou oblastnou radou. Aktívny vstup KSK do zoskupenia podľa aktérov zabezpečuje silnejší a koordinovanejší prístup východoslovenského regiónu s ohľadom na jeho dopravné, geografické a spoločenské väzby na ukrajinské pohraničie. Tento krok zároveň korešponduje s Rámcom zapojenia Slovenskej republiky do obnovy Ukrajiny.
EZÚS Vihorlat má predstavovať výkonný orgán spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja, cestnej a cyklistickej infraštruktúry, ekonomiky, inovácií, vedy, výskumu, ako aj cestovného ruchu a životného prostredia. V centre jeho záujmu má byť aj téma ľudských zdrojov a vzdelávanie, zdravotná i sociálna starostlivosť, ako aj podpora kultúry a športu. V neposlednom rade zacieli aj na ekologické témy, ochranu prírody či biodiverzity i na vzájomnú pomoc v prípade živelných pohrôm a iných katastrof.
„EZÚS Vihorlat je prvým takýmto zoskupením v rámci slovensko-ukrajinskej spolupráce s ukrajinským partnerom na úrovni regiónu,“ povedal vedúci odboru projektového riadenia PSK Ján Kocák.
„Medzi Zakarpatskou oblasťou, PSK a KSK máme dohody o spolupráci. Tieto zmluvy sú však obmedzené na programy cezhraničnej spolupráce, ako sú Interreg či Interreg Next. EZÚS Vihorlat nám dáva možnosť prístupu aj k ďalším štrukturálnym fondom Európskej únie. Teraz máme prístup k štyrom, ale spolu s našimi regiónmi budeme mať prístup k 42 programom. EZÚS Vihorlat znamená aj podporu nielen Zakarpatska, ale celej Ukrajiny na jej európskej ceste,“ uviedol predseda Zakarpatskej oblastnej rady Saray.
Zoskupenie bude môcť využívať programy spolupráce, programy Európskej únie, ako aj iné medzinárodné iniciatívy a podporné nástroje. Realizovať však bude môcť i projekty bez finančnej účasti EÚ, a teda z vlastných príspevkov členov alebo iných externých zdrojov.
„Dnešným podpisom zakladateľských dokumentov došlo k založeniu EZÚS. Nasledovať bude proces registrácie. Musíme požiadať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o súhlas so vstupom samosprávnych krajov a Zakarpatskej oblastnej rady do EZÚS, ako aj o schválenie zakladajúcich dokumentov. Našou ambíciou je, aby EZÚS vznikol do konca tohto roka,“ doplnil Kocák.
Založenie zoskupenia nadväzuje na medzivládnu Dohodu o cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou z roku 2000. Je vyústením iniciatív naštartovaných Dohodou o spolupráci z mája 2023 a Memorandom o spolupráci medzi PSK a Zakarpatskou oblastnou radou. Aktívny vstup KSK do zoskupenia podľa aktérov zabezpečuje silnejší a koordinovanejší prístup východoslovenského regiónu s ohľadom na jeho dopravné, geografické a spoločenské väzby na ukrajinské pohraničie. Tento krok zároveň korešponduje s Rámcom zapojenia Slovenskej republiky do obnovy Ukrajiny.