PSK a KSK zakladajú s Ukrajinou cezhraničné zoskupenie Vihorlat
Autor TASR
Prešov 21. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košický samosprávny kraj (KSK) spolu s ukrajinskou Zakarpatskou oblastnou radou zakladajú prvé slovensko-ukrajinské Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Vihorlat. Cieľom novej platformy je posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja, dopravy, kultúry, ekonomiky či ochrany životného prostredia. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie PSK Daša Jeleňová.
Podľa predsedu PSK Milana Majerského bude EZÚS Vihorlat jedným z 93 podobných zoskupení pôsobiacich v Európe a zároveň iba druhým na hranici Európskej únie a Ukrajiny. Projekty majú byť zamerané napríklad na rozvoj cestovného ruchu, kultúry, športu, cyklodopravy či ochranu prírody. „EZÚS Vihorlat jednoznačne otvára novú kapitolu slovensko-ukrajinských vzťahov s priamym dosahom na rozvoj spoločného prihraničného regiónu, ktorý tak bude možné rozvíjať novou formou,“ uviedol Majerský.
Zoskupenie má fungovať ako výkonný nástroj spolupráce pri realizácii spoločných projektov a čerpaní európskych financií. Medzi prioritami budú aj podpora podnikania, vedy a výskumu, rozvoj zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vzdelávania či ochrana kultúrneho dedičstva. V oblasti ekológie sa partneri chcú zamerať na ochranu prírodných zdrojov a vzájomnú pomoc pri živelných pohromách.
Vznik EZÚS nadväzuje na dohodu o cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou z roku 2000, ako aj na memorandum o spolupráci medzi PSK a Zakarpatskou oblastnou radou podpísané v roku 2024. Po registrácii na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR získa zoskupenie právnu subjektivitu so sídlom v Prešove.
Názov zoskupenia vychádza z pohoria Vihorlat, ktoré sa rozprestiera medzi mestami Humenné, Michalovce, Sobrance a Snina. Cez toto územie prechádza štátna hranica a pohorie svojím presahom pokračuje až na Ukrajinu.
