Prešovský a Košický kraj zavedú prestupné a predplatné lístky

Prešov/Košice 27. apríla (TASR) – Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj od leta chystajú v prímestskej autobusovej doprave zvýhodnené prestupné lístky, predplatné lístky a zjednodušenú štruktúru zliav. Novinky budú viazané výlučne na dopravné karty, vďaka čomu sa skráti nástup cestujúcich a zrýchli doprava. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



„V rámci postupného zavádzania integrovaného dopravného systému v Prešovskom a Košickom kraji si budú môcť cestujúci zakúpiť mesačné, štvrťročné, polročné a ročné predplatné lístky. A to nielen na konkrétne zóny, ale tiež v rámci celej siete, platné na území oboch krajov. Výhodou predplatných lístkov bude výhodnejšie cestovanie najmä pre ľudí, ktorí denne migrujú za prácou alebo vzdelaním. Cestovať pritom budú môcť neobmedzene buď v rámci zakúpených tarifných zón, alebo v rámci celého východného Slovenska až do uplynutia časovej platnosti lístka," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



K dispozícii budú aj jednodňové celosieťové lístky. Cestujúcim, ktorí plánujú v priebehu dňa absolvovať viacero ciest prímestskou autobusovou dopravou alebo precestovať dlhšie vzdialenosti, umožnia neobmedzené cestovanie v rámci celého územia KSK a PSK až do konca daného dňa.



„Ďalšou novinkou budú tiež jednorazové prestupné lístky, ktorých predaj súčasná kilometrická pásmová tarifa neumožňuje. Cestujúci si dnes pri prestupe na iný autobusový spoj musí zakúpiť ďalší lístok. Cena prestupného lístka platného pre dva autobusové spoje bude po novom rovnaká ako pri cestovaní priamym spojom," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Okrem jednorazového prestupného lístka na dva spoje v rámci jednej cesty, teda s jedným prestupom, budú v ponuke aj predplatné lístky. A to jednodňový celosieťový lístok platný v rámci celej siete do konca daného dňa. Tiež mesačný, štvrťročný, polročný a ročný zónový lístok, kde môžu predplatitelia cestovať neobmedzene v rámci zakúpených tarifných zón po dobu 30, 90, 180 alebo 365 dní podľa zvoleného lístka. Zakúpiť si budú môcť aj mesačný, štvrťročný, polročný a ročný celosieťový lístok platný v celej sieti, teda vo všetkých tarifných zónach v Prešovskom a Košickom kraji, podľa doby platnosti lístka.



Novinkou bude 50-percentná zľava pre seniorov od 63 do 70 rokov, ktorí dnes platia plné cestovné. Polovičná zľava bude platná aj pre ďalšie kategórie cestujúcich, ktoré dnes majú nárok na zľavu v rozmedzí 40 až 45 percent, v závislosti od tarifného pásma.