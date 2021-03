Prešov a Prešovský kraj považujú dobudovanie R4 za kľúčovú prioritu

Prešov 3. marca (TASR) - Výstavba oboch etáp severného obchvatu Prešova je pre mesto veľmi dôležitá. Prešovský samosprávny kraj (PSK) a región však potrebujú mať dokončenú celú rýchlostnú cestu R4 až k hranici s Poľskom. Zhodli sa na tom predseda PSK Milan Majerský s primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou spolu s honorárnym konzulom Poľskej republiky v Prešove Jánom Hudackým a zástupcami OZ Náš Prešov počas stredajšieho pracovného stretnutia v Úrade PSK. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



Dobudovanie R4 je podľa nich kľúčovou prioritou pre odľahčenie ciest severovýchodu Slovenska, ale aj pre naštartovanie všestranného rozvoja, pracovných príležitostí a prílevu investícií. Budú preto spoločne koordinovať aktivity a apel na prípravu výstavby chýbajúcich úsekov až k poľským hraniciam smerovať na kompetentné ministerstvá.



"Zároveň ocenili prísľub Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré už finalizuje poklady na spustenie súťaže druhej etapy - severného obchvatu mesta Prešov," uviedol Tomek.



Ako odznelo na rokovaní, pre celý Prešovský kraj zostáva naďalej veľkým problémom odklon kamiónovej a nákladnej dopravy z ďalších miest a obcí kraja, ktorý by pomohlo vyriešiť práve dobudovanie celej R4.



"Jej výstavba na slovenskej strane je o to dôležitejšia, že ide o medzinárodný cestný koridor Via Carpatia nadväzujúca na rýchlostné cesty v Poľsku a Maďarsku, ktorých výstavba je už v plnom prúde. Šéfovia samospráv vyjadrili na stretnutí podporu aj zástupcom iniciatívy OZ Náš Prešov, ktoré sa snaží upozorniť vládu na kritickú dopravnú situáciu v našom regióne aj prostredníctvom petície za dostavbu rýchlostnej cesty R4," doplnil Tomek.



Podľa jeho slov spoločným úsilím je apelovať na ministerstvá, aby akcelerovali svoje aktivity a vyčlenili peniaze na prípravu ostatných úsekov R4.