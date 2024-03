V Prešovskom kraji prebieha výstavba mostov a obnova vozoviek

Prešov 26. marca (TASR) - V Prešovskom kraji v súčasnosti napredujú viaceré cestné akcie. Medzi inými je to aj výstavba nových mostných objektov medzi Veľkým Slavkovom a Popradom či za Výravou, ako aj obnova vozovky v úseku Malá Domaša - Detrík. Ide o investície Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v celkovej výške viac ako 930.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Pod gesciou Správy a údržby ciest PSK konkrétne napreduje stavba mosta situovaného medzi Veľkým Slavkovom a mestom Poprad, ktorý vedie ponad Červený potok. "V marci boli práce na stavbe zrealizované na 50 percent a ukončilo sa tu položenie prefabrikovaných nosníkov na železobetónové úložné prahy. Ďalšie činnosti sa už týkajú realizácie spriahajúcej dosky," uviedla Jeleňová s tým, že predpokladané ukončenie všetkých prác v rozpočte 215.000 eur je naplánované na máj 2024.



Nové premostenie je vo výstavbe aj za Výravou v okrese Medzilaborce. Aktuálny stav prác sa podľa Jeleňovej pohybuje na úrovni 30 percent, kompletne sfinalizované by mali byť v októbri tohto roku. Celkové náklady stavby predstavujú 504.000 eur.



"Modernizáciou aktuálne prechádza aj turisticky exponovaný úsek v rekreačnej časti Domaša. Konkrétne ide o rekonštrukciu cesty tretej triedy medzi Malou Domašou a Detríkom, ktorá je významnou dopravnou spojnicou okresov Prešov a Vranov nad Topľou," priblížila hovorkyňa a doplnila, že ide o viac ako dvojkilometrový úsek. Náklady predstavujú 217.000 eur a práce by mali byť hotové v máji tohto roku.