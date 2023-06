Autobusy s cyklonosičmi v Prešovskom kraji budú v piatich lokalitách

Prešov 6. júna (TASR) - V piatich lokalitách Prešovského kraja budú od začiatku júla do konca augusta počas víkendov premávať autobusy s cyklonosičmi. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ich predstavil v utorok. Ide o novinku, ktorá má podporiť cykloturistiku a prepravu bicyklov k vybraným turistickým destináciám na území kraja.



Konkrétne pôjde o päť trás, Prešov - Zlatá Baňa, Sabinov - Drienica, Stará Ľubovňa - Červený Kláštor, Vranov nad Topľou - Domaša, rekreačná oblasť Dobrá a Snina - Nová Sedlica.



"Plánujeme urobiť určitú nadstavbu a to je objednávkový rezervačný systém. Keď sa cyklisti postavia so svojím bicyklom na autobusovú zastávku, bude pre nich voľné jedno miesto pre ich bicykel na tomto cyklonosiči," uviedol predseda PSK Milan Majerský s tým, že zatiaľ sú cyklonosiče na piatich autobusoch. V prípade záujmu ich plánujú zaviesť i na ďalšie spoje.



Nakladať bicykel na nosič si budú sami cyklisti za asistencie vodičov. "Hmotná zodpovednosť je vždy od závislosti toho subjektu, ktorý spôsobí dopravnú nehodu. Čiže ten, kto spôsobí dopravnú nehodu, je hmotne zodpovedný nielen za bicykel na stojane, ale aj za samotný stojan a autobus, ktorý by bol prípadne poškodený," vysvetlil Majerský.



Náklady na päť stojanov predstavujú sumu 25.000 eur a kraj ich financoval z vlastných zdrojov. Službu budú poskytovať traja dopravcovia, SAD Prešov, Bus Karpaty a SAD Humenné.



"Čo sa týka SAD Prešov, tak my ich budeme využívať v rámci dvoch spojov. Prvá trasa je Prešov - Zlatá Baňa, kde sú cyklotrasy v celkovej dĺžke okolo desať kilometrov a druhý spoj bude Sabinov - Drienica, kde sú tri cyklotrasy v priemere s dĺžkou nejakých 16 kilometrov," povedala generálna riaditeľka SAD Prešov Oľga Ištvanová.



"Ja si myslím, že je to veľmi dobrá služba. Nie všetci sme rovnako zdatní a ten autobus môže napomôcť napríklad do kopca, že nás vyvezie, a potom sa následne spustíme z tých hôr našich. Ja to určite využijem," dodal cyklista Lukáš Jaklovský.