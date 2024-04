Prešovský kraj chce zabezpečiť projektovú prípravu privádzača Grófske

Prešov 16. apríla (TASR) - Ideový zámer zabezpečenia projektovej prípravy privádzača Grófske schválili na svojom pondelkovom (15. 4.) zasadnutí prešovskí krajskí poslanci. Predpokladané náklady na investičnú prípravu výstavby komunikácie k rýchlostnej ceste R4 predstavujú 1,2 milióna eur. Občianske združenie Náš Prešov vyzbieralo v petícii za výstavbu predmetnej komunikácie a spojenia cesty tretej triedy s R4 viac ako 1200 podpisov.



Ako vyplýva z materiálu, ktorým sa zaoberali krajskí poslanci, aktuálne sa realizujú prípravné práce na realizáciu druhej etapy obchvatu mesta Prešov v úseku Veľký Šariš - Kapušany, jednej z etáp rýchlostnej cesty R4.



"Na daný úsek sa bude možné napojiť z cesty I/18 medzi obcami Kapušany a Lada, kde bude ukončená ďalšia z etáp predmetnej rýchlostnej cesty. Súčasne dochádza k postupnému rozvoju a budovaniu priemyselného parku Grófske, v časti medzi obcou Kapušany a vstupom do mesta Prešov, pri leteckej vojenskej základni. Spomínaný privádzač by mal v budúcnosti zásadným spôsobom upraviť dopravnú situáciu v dotknutom území," uvádza sa v materiáli.



Podľa vedúceho odboru dopravy Úradu PSK Alexandra Galajdu by išlo o napojenie privádzača Grófske k spojnici I/18, teda vstupu do mesta Prešov, kde by bola zriadená kruhová križovatka. Napojenie by následne išlo cez obec Nižná Šebastová na juhovýchodný obchvat Prešova.



Podľa jeho slov na vybudovanie takéhoto privádzača kraj nebude mať finančné možnosti. "S projektovou dokumentáciou by sme chceli ísť na ministerstvo dopravy a ono nech už následne vyčlení finančné prostriedky na vybudovanie. Vypracovanie štúdie bude trvať možno dva roky, takže vypracovanie takéhoto dokumentu bude trvať možno tri roky," povedal Galajda.



Predpokladané náklady na projektovú dokumentáciu predstavujú sumu 1,2 milióna eur. Podľa riaditeľa Správy a údržby ciest PSK Marcela Horvátha PSK uvažuje o financovaní z vlastných zdrojov s možnosťou následnej refundácie zo štátneho rozpočtu alebo nenávratného finančného príspevku v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027. Odhadované náklady na vybudovanie privádzača sú vo výške viac ako desať miliónov eur.