Prešovský kraj chce zrekonštruovať CSS Dúbrava za skoro 5 miliónov eur

Prešov 31. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce zrekonštruovať Centrum sociálnych služieb (CSS) Dúbrava v okrese Snina. Projekt okrem obnovy kaštieľa a ďalších traktov zahŕňa aj revitalizáciu areálu zariadenia. Jeho predpokladaná hodnota je 4,98 milióna eur a PSK ho plánuje financovať cez program Integrovanej územnej stratégie (IÚS). Zámer rekonštrukcie krajskí poslanci odobrili na svojom ostatnom zasadnutí. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



V rámci pripraveného zámeru by mala obnovou konkrétne prejsť národná kultúrna pamiatka - kaštieľ, ktorá je neskorobarokovým objektom vybudovaným v 18. a 19. storočí a zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.



"Rekonštrukcia sa tiež dotkne administratívnej budovy a budovy oddelenia, na ktoré je kaštieľ napojený. V pláne je i modernizácia spoločenského traktu s kotolňou, ktorý pozostáva z dvoch nadzemných podlaží," uviedla Jeleňová.



Ako pokračovala, stavebné činnosti by mali pozostávať zo zateplenia fasád, soklov, výmeny okien a dverí, ako aj sanácie niektorých objektov. Taktiež by malo ísť o klampiarske práce a výmenu strašnej krytiny, ako aj o zateplenie stropu a stien či doplnenie nového vykurovacieho systému a vodozádržných zariadení.



"Investičný zámer počíta taktiež so zmenou dispozičného riešenia v spoločenskej budove a budove oddelenia, a tým s vytvorením nových miestností či nových deliacich priečok a nosných stien. Vytvorené by tiež mali byť nové exteriérové schodiská a osadené markízy nad vstupmi a v záverečnej fáze tiež obnovený, resp. zrevitalizovaný priľahlý park," doplnila Jeleňová.



Projekt podľa nej všeobecne zlepší vnútorné aj vonkajšie prostredie budov a samotného zázemia CSS Dúbrava, ktoré poskytuje celoročnú pobytovú službu jednak vo svojom domove sociálnych služieb a tiež na špecializovanom pracovisku, a to v celkovej kapacite 75 miest.