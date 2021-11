V Prešovskom kraji sa situácia v ZSS zlepšuje

Prešov 22. novembra (TASR) – Počet prípadov ochorenia COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) klesá, situácia je stabilná. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Úradu PSK Daša Jeleňová. Krajské stredné školy (SŠ) naďalej evidujú viac ako 2000 karantenizovaných študentov.



"Evidujeme pozitivitu u 16 prijímateľov v piatich zariadeniach. Najviac infikovaných klientov je v DSS Legnava (10), čo je však výrazný úbytok pozitívnych prípadov v porovnaní s uplynulým pondelkom, keď bolo v zariadení 32 pozitívne testovaných prijímateľov," priblížila s tým, že v ďalších štyroch ZSS sa počet klientov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 pohybuje od jedného do troch. Kraj má tiež aktuálne hlásených 21 nakazených zamestnancov v siedmich ZSS.



Výskyt nového koronavírusu hlási k pondelku aj 48 z celkového počtu 68 SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Neevidujú ho len SŠ v okrese Snina. "V čiastočnej alebo úplnej karanténe je približne 96 tried, pričom v izolácii, respektíve na dištančnom vzdelávaní, je 2507 žiakov a 108 zamestnancov krajských stredných škôl," doplnila Jeleňová.