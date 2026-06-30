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Cyklobusy v Prešovskom kraji budú jazdiť aj počas tohto leta
Kraj zároveň zabezpečil nadväznosť dopravy a prepojenie autobusov s vlakovými spojeniami.
Autor TASR
Prešov 30. júna (TASR) - Cyklobusy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vyrážajú na cesty aj toto leto. Prepoja mestá s najkrajšími prírodnými a kultúrnymi lokalitami regiónu - s Pieninským národným parkom, Tatranským národným parkom, Národným parkom Poloniny, Levočskými vrchmi, Čergovom, Veľkou Domašou, Starou Ľubovňou a Bardejovom. V jednotlivých destináciách môžu cestujúci následne využiť širokú ponuku značených cyklotrás alebo sa vydať za kultúrnymi pamiatkami Prešovského kraja. Prevádzka cyklobusov potrvá počas letnej sezóny od 1. júla do 31. augusta, pričom vybrané linky budú premávať až do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Do projektu sú zapojení všetci zmluvní dopravcovia krajskej samosprávy. Každý z nich vyčlenil na tieto účely päť vozidiel vybavených špeciálnymi nosičmi na bicykle. SAD Prešov SK bude počas leta prevádzkovať 44 spojov, Slovenská autobusová doprava Poprad zabezpečí 26 spojov a SAD Humenné SK ponúkne 18 spojov.
„V sezóne 2026 budú cyklobusy premávať na viacerých atraktívnych trasách. V regióne Pienin pôjde o linky Stará Ľubovňa - Spišská Stará Ves, Poprad - Spišská Stará Ves a Lipany - Stará Ľubovňa. V oblasti Čergova spoja Sabinov s Drienicou a Olejníkovom, Starú Ľubovňu s Bardejovom, zatiaľ čo v Tatranskom národnom parku budú cyklobusy premávať z Popradu do Tatranskej Polianky, Tatranskej Javoriny a Novej Lesnej,“ povedala Jeleňová.
Cez Levočské vrchy povedie trasa Levoča - Vyšný Slavkov - Lipany a k vodnej nádrži Domaša cyklistov privezú spoje z Vranova nad Topľou na Dobrú a zo Stropkova na Valkov. Ponuku doplnia aj linky v Národnom parku Poloniny na trasách Humenné - Vyšná Jablonka a Snina - Nová Sedlica.
Rozšírená preprava bicyklov bude možná len vo vybraných spojoch regionálnej autobusovej dopravy, ktoré cestujúci v cestovnom poriadku spoznajú podľa piktogramu bicykla. Každý z cyklobusov disponuje cyklonosičom na prepravu šiestich bicyklov. Samotnú nakládku a vykládku bicykla si zabezpečuje cestujúci, pričom vodič autobusu mu v prípade potreby poskytne asistenciu.
Kraj zároveň zabezpečil nadväznosť dopravy a prepojenie autobusov s vlakovými spojeniami. Autobusový spoj č. 302 na linke 072802 z Lipian bude na železničnej stanici Plaveč nadväzovať na vlak REX 8360 Beliansky expres smerujúci do Muszyny. V opačnom smere bude autobusový spoj č. 307 na tej istej linke do Lipian zabezpečovať prípoj od vlaku REX 8363 Beliansky expres prichádzajúceho z Muszyny.
Do projektu sú zapojení všetci zmluvní dopravcovia krajskej samosprávy. Každý z nich vyčlenil na tieto účely päť vozidiel vybavených špeciálnymi nosičmi na bicykle. SAD Prešov SK bude počas leta prevádzkovať 44 spojov, Slovenská autobusová doprava Poprad zabezpečí 26 spojov a SAD Humenné SK ponúkne 18 spojov.
„V sezóne 2026 budú cyklobusy premávať na viacerých atraktívnych trasách. V regióne Pienin pôjde o linky Stará Ľubovňa - Spišská Stará Ves, Poprad - Spišská Stará Ves a Lipany - Stará Ľubovňa. V oblasti Čergova spoja Sabinov s Drienicou a Olejníkovom, Starú Ľubovňu s Bardejovom, zatiaľ čo v Tatranskom národnom parku budú cyklobusy premávať z Popradu do Tatranskej Polianky, Tatranskej Javoriny a Novej Lesnej,“ povedala Jeleňová.
Cez Levočské vrchy povedie trasa Levoča - Vyšný Slavkov - Lipany a k vodnej nádrži Domaša cyklistov privezú spoje z Vranova nad Topľou na Dobrú a zo Stropkova na Valkov. Ponuku doplnia aj linky v Národnom parku Poloniny na trasách Humenné - Vyšná Jablonka a Snina - Nová Sedlica.
Rozšírená preprava bicyklov bude možná len vo vybraných spojoch regionálnej autobusovej dopravy, ktoré cestujúci v cestovnom poriadku spoznajú podľa piktogramu bicykla. Každý z cyklobusov disponuje cyklonosičom na prepravu šiestich bicyklov. Samotnú nakládku a vykládku bicykla si zabezpečuje cestujúci, pričom vodič autobusu mu v prípade potreby poskytne asistenciu.
Kraj zároveň zabezpečil nadväznosť dopravy a prepojenie autobusov s vlakovými spojeniami. Autobusový spoj č. 302 na linke 072802 z Lipian bude na železničnej stanici Plaveč nadväzovať na vlak REX 8360 Beliansky expres smerujúci do Muszyny. V opačnom smere bude autobusový spoj č. 307 na tej istej linke do Lipian zabezpečovať prípoj od vlaku REX 8363 Beliansky expres prichádzajúceho z Muszyny.