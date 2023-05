Ďalších 15 stredných škôl Prešovského kraja plánuje debarierizáciu

Prešov 16. mája (TASR) - Zjednodušiť prístup k vzdelávaniu aj pre imobilných chce ďalších 15 stredných škôl prešovskej krajskej samosprávy s počtom žiakov nad 275. Príprava investičných akcií, ktoré prinesú odstránenie bariér v ich priestoroch, prešlo schválením na pondelňajšom (15. 5.) zasadnutí krajského parlamentu. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



"Financovanie projektov by malo byť zabezpečené cez prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ich celková výška je 2,7 milióna eur a maximálna výška pre jednu vzdelávaciu inštitúciu stanovená na úrovni 180.000 eur," uviedla Lehotská.



Zastupiteľstvo PSK odsúhlasilo taktiež financovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej činnosti k investičným akciám. A to v hodnote 110.800 eur.



Najnovšie plánujú do projektov debarierizácie vstúpiť štyri gymnáziá kraja a 11 stredných odborných škôl. Ide o osem škôl z okresu Prešov, dve z okresov Poprad a Sabinov, a tiež po jednej z Humenského, Levočského a Kežmarského okresu.



"Projekty bezbariérovosti sa týkajú ich internátov, vstupných priestorov, WC, vestibulov, častí medzi podlažiami a poschodiami, priestorov parkovania a napríklad zahŕňajú automatické vstupné dvere, šikmé schodiskové plošiny, exteriérové rampy a podobne," priblížila Lehotská.



Zastupiteľstvo PSK konkrétne schválilo žiadosti Hotelovej akadémie v Prešove, Strednej odbornej školy (SOŠ) pedagogickej v Prešove, prešovského Gymnázia na Konštantínovej ulici, Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej v Prešove, Strednej zdravotníckej školy v Prešove, ďalej SOŠ služieb v Prešove a dvoch organizačných zložiek Spojenej školy na Masarykovej ulici v Prešove, a to Obchodnej akadémie a SOŠ podnikania.



V Popradskom okrese sú to Gymnázium na Kukučínovej ul. a SOŠ hotelová v Hornom Smokovci. V prípade okresu Sabinov boli schválené žiadosti pre Gymnázium v Lipanoch a org. zložku SOŠ polytechnická Spojenej školy v Sabinove.



Debarierizovať sa chcú aj Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom, SOŠ pedagogická v Levoči a SOŠ na Garbiarskej ul. v Kežmarku.



Ambíciu odstrániť bariéry vo svojich priestoroch a zabezpečiť bezproblémový pohyb aj pre imobilných má tak celkovo už 39 stredných škôl zriaďovaných PSK. Prvých 24 projektov župných stredných škôl odobrili krajskí poslanci ešte vo februári tohto roku.