Prešovský kraj distribuuje rýchlotesty Zariadeniam sociálnych služieb

Prešov 6. mája (TASR) – Doteraz testovaní zamestnanci zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sú negatívni na nový koronavírus. Potvrdili to výsledky PCR testov, ktoré uplynulý týždeň absolvovalo takmer 300 zamestnancov.



Aktuálne sa u verejných a neverejných poskytovateľov v kraji rozbieha celoplošné testovanie takzvanými rýchlotestmi. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.



„Z 281 testovaných zamestnancov našich zariadení sociálnych služieb nemal ani jeden pozitívny test na nový koronavírus, takže je to veľmi dobrá správa. Spolu máme aj z vlastnej iniciatívy otestovaných do zhruba 460 zamestnancov, všetko s negatívnym nálezom. Čakáme ešte na výsledky kontrolného testovania v Centre sociálnych služieb (CSS) v Batizovciach, po ktorých, verím, budeme môcť konštatovať, že situácia je v zariadeniach PSK pokojná a stabilizovaná," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Ako ďalej informoval, už v najbližších dňoch sa uskutoční v zariadeniach aj celoplošné testovanie rýchlotestmi, ktoré zabezpečil štát cez štátne hmotné rezervy. Vyššie územné celky ich postupne distribuujú do všetkých sociálnych zariadení na svojom území.



"Momentálne zabezpečujeme distribúciu nielen k verejným, ale aj k neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorým spolu s rýchlotestmi pribaľujeme aj ochranné pracovné prostriedky. Sety budú počas tohto a budúceho týždňa postupne doručované do zariadení sociálnych služieb a do zariadení krízovej intervencie. Odovzdávať ich budeme podľa inštrukcií ministerstva a s podrobnou inštruktážou s tým, že testovanie vykoná kvalifikovaný zdravotnícky pracovník – sestra, ktorú si určí priamo samotný poskytovateľ," konkretizoval vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK Pavel Slaninka.



Zároveň dodal, že ak poskytovateľ nebude mať možnosť vykonať testovanie prostredníctvom vlastného personálu alebo prostredníctvom zmluvnej agentúry domácej ošetrovateľskej služby, osobu na výkon testovania v takomto zariadení určí vyšší územný celok.



Celoplošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb bolo zavedené v súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19 a prvými pozitívnymi prípadmi v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku. Testovaní budú podľa Jeleňovej všetci zamestnanci a prijímatelia zariadení sociálnych služieb. Na území Prešovského kraja by sa malo opatrenie dotknúť 25 verejných a 81 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.