Do cyklistickej kampane Dovolenka na bajku sa zapojilo 165 cyklistov

Prešov 8. novembra (TASR) - Do druhého ročníka kampane Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod (KOCR) Slovenska Dovolenka na "bajku" sa zapojilo 165 cyklistov. Na bicykli dovolenkovali od 1. júna do 1. októbra. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Cieľom kampane je podľa jej slov podpora cykloturizmu v prešovskom regióne a objavovanie jeho viac či menej známych prírodných lokalít aj cyklistických podujatí.



"Cyklistom kampaň formou súťaže konkrétne priniesla osemnásť tipov na cyklovýlety a kalendár zaujímavých podujatí v Prešovskom kraji, ktoré pre nich vytypovala KOCR Severovýchod Slovenska. Trasy lokalít boli pritom rozdelené na ľahké pre rodiny s deťmi, stredné ťažké a náročnejšie. Navštíviť mohli napríklad Mengusovskú dolinu, Malkovskú hôrku, hrady Šariš a Zborov, ale aj Chatu Čergov, kryptu Osadné či Ruské sedlo alebo Dubník," uviedla Lehotská.



Na zapojenie sa do súťaže bolo potrebné, aby sa odfotili v lokalite so súťažným odznakom na bicykli a fotografiu nahrali do osobného konta vytvoreného na stránke cyklo.psk.sk. Každý, kto prešiel minimálne sedem lokalít zapojených v kampani, získal cyklistický balíček. Prejdenie troch lokalít si však mohol cyklista nahradiť návštevou maximálne troch cyklopodujatí prebiehajúcich na území Prešovského kraja. Podmienky súťaže napokon splnilo takmer 70 cyklistov.