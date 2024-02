Do obce Podhradík jazdí od januára prešovská MHD

Prešov 8. februára (TASR) - Do obce Podhradík v okrese Prešov premáva od januára mestská hromadná doprava (MHD). Na financovaní linky sa podieľajú Prešovský samosprávny kraj (PSK) spolu s mestom Prešov a dotknutými obcami. Ako pre TASR informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie PSK, benefitom pre obyvateľov sú pravidelné spojenia, rýchlejší nástup a predplatné lístky.



Zavedením MHD do obce Podhradík sa vyhovelo dlhodobým požiadavkám jej občanov, ktorí dochádzajú do Prešova. "Hlavným benefitom sú určite posilnené intervaly spojov počas pracovných dní, ale aj počas víkendov," povedal starosta Podhradíka Rudolf Vysoký.



Predseda PSK Milan Majerský uviedol, že reorganizácia dopravnej obsluhy prináša obyvateľom Podhradíka a Vyšnej Šebastovej výhody v podobe pravidelných a častejších spojov. "Pre cestujúcich to predovšetkým znamená, že môžu využívať výhodné časové lístky platné v rámci celého Prešova a vybraných obcí."



Starosta Vyšnej Šebastovej Marián Beluško vníma zmeny pozitívne, najmä vo vzťahu k financovaniu dopravy, keďže po novom sa na financovaní linky podieľa aj obec Podhradík.



Dopravný podnik mesta Prešov uviedol, že medzi najvyťaženejšie patria ranné spoje medzi siedmou a ôsmou hodinou. Prevádzku novej linky monitoruje a vyhodnocuje, možné sú aj jej úpravy.