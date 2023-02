Prešovský kraj sa zapojí do projektov bezbariérovosti školských budov

Prešov 17. februára (TASR) - Do výzvy rezortu školstva zameranej na debarierizáciu školských budov sa zapája 24 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Ide o vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú v aktuálnom období najlepšie pripravené na čerpanie prostriedkov z výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR. Krajskí poslanci ich žiadosti o poskytnutie finančného mechanizmu na realizáciu bezbariérovosti schválili na ostatnom zasadnutí. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Celková alokácia na jeden projekt je 130.000 eur s DPH. Sú to účelovo viazané prostriedky na zlepšenie kvality výučby pre žiakov, ktorí sú imobilní alebo majú nejaký telesný postih. Vieme za to urobiť výťahy, plošiny, zrekonštruovať sociálne zariadenia a podobne. Oprávnení žiadatelia sú tí, ktorí majú 275 žiakov a viac. Z celkového počtu našich 72 škôl a školských zariadení 43 spadá do tejto výzvy. Prvých 24 projektov sme predložili zastupiteľstvu, kde máme spracované zámery. Celkovo máme 3,12 milióna eur na prvých 24 projektov," uviedol vedúci odboru školstva Úradu PSK Ján Furman.



"Školské budovy v čase svojho vzniku neboli príliš prívetivé a bezpečné pre ľudí s obmedzenou mobilitou, a preto dnes, ak sú možnosti, to musíme rýchlo napraviť. Odstránenie stavebných či architektonických bariér je ďalším krokom k dostupnosti vzdelávania pre zdravotne znevýhodnených, čo by v 21. storočí malo byť absolútnou samozrejmosťou," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Projekty debarierizácie sa majú realizovať v šiestich stredných školách zriaďovaných krajom v okrese Prešov, v piatich v okrese Poprad, v štyroch v Bardejovskom okrese, v troch vo Vranovskom okrese, ako aj zhodne v dvoch školách v okresoch Humenné a Stará Ľubovňa a v jednej škole v Sninskom a Svidníckom okrese.



"K investičným akciám zastupiteľstvo vyčlenilo financie aj na prípravu projektových dokumentácií a súvisiacej inžinierskej činnosti. Ide o sumu 136.700 eur. Identifikované sú už aj prvky debarierizácie a rozsah základných úprav, ktoré si v rámci možností a podmienok výzvy mohli školy zakomponovať do realizácie," dodal predseda PSK.



V rámci zámerov ide prevažne o vybudovanie bezbariérových vstupov do školských budov vrátane parkovania, exteriérových rámp a automatických vstupných dverí. Úpravy majú zabezpečiť bezproblémový pohyb imobilných medzi poschodiami, obstaranie schodiskových plošín, prípadne výťahov, ale i rekonštrukcií sociálnych zariadení a šatní pre znevýhodnených.