Prešovský samosprávny kraj dobuduje v Poloninách ďalšiu cyklotrasu

Prešov 10. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v Poloninách dobuduje ďalšiu cyklotrasu. Ide o viac ako štyri kilometre dlhý úsek od Uliča po Uličské Krivé. PSK podpísal zmluvu o nenávratný finančný príspevok vo výške 1,64 milióna eur s rezortom investícií, ktorý projekt zafinancuje. Zmienený úsek je jedným z troch, ktoré kraj dobuduje ešte v tomto roku. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Najnovšia investičná akcia nadväzuje na projekty obnovy takmer 14,3 kilometra dlhej cyklotrasy v úseku Starina - Ruské a vybudovania ôsmich kilometrov nových trás pre cyklistov v smere na Stakčín. Prešovská župa ich spustila v marci tohto roku a sú v investičnom náklade 11,2 milióna eur," uviedla Lehotská.



Aktuálny projekt v smere na Uličské Krivé má podľa jej slov hodnotu 1,64 milióna eur a kraj sa na ňom podieľa spolufinancovaním vo výške piatich percent.



"Som rád, že aj napriek komplikáciám počas posledných troch rokov príprav sme dokázali splniť všetky podmienky podania projektu a zmluvu, ktorá projekt zafinancuje, máme podpísanú. Aktuálne bude prebiehať proces kontroly verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby na ministerstve investícií a po jej skončení nadobudne zmluva so zhotoviteľom účinnosť. Potom sa výstavba od Uliča po Uličské Krivé môže začať," povedal v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.



Trasa medzi Uličom a Uličským Krivým je naplánovaná popri Zbojskom potoku do obce Ulič. Jeho celková dĺžka má štyri kilometre.



PSK pripravuje do realizácie aj ďalšie úseky Poloniny Trail. Konkrétne medzi Runinou a Uličským Krivým, taktiež medzi Uličom a Kalnou Roztokou, ako aj prepojenie na Stakčínsku Roztoku. Týmito trasami sa celý cyklookruh, ktorý bude mať po dokončení celkovo 86 kilometrov, uzavrie.



Projekt PSK Poloniny Trail má pomôcť vyzdvihnúť potenciál Polonín a prispieť k rozvoju turizmu v tejto časti kraja. Idea budovania cyklistickej infraštruktúry vzišla z výstupov iniciatívy Catching-up Regions, ktorú PSK implementuje od roku 2018, a vďaka ktorej v okrese Snina do konca toho aktuálneho roka preinvestuje vyše 15 miliónov eur.