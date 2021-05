Nadácia Prešovského kraja finančne pomohla 29 rodinám v núdzi

Prešov 21. mája (TASR) - Ďalších takmer 17.000 eur rozdelila Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny. A to celkovo 29 rodinám v kraji, ktoré sa ocitli v núdzi aj v dôsledku celosvetovej pandémie. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



O pridelení finančného príspevku rozhodla správna rada nadácie na svojom ôsmom zasadnutí. Pomocnú ruku podala celkovo 29 žiadateľom z deviatich okresov. "Pomohli sme najmä rodičom, ktorí si nemôžu dovoliť finančne náročné rehabilitácie pre svoje deti. Ďalej sme podporili rodiny, ktoré v dôsledku pandémie nového koronavírusu prišli o prácu a denne premýšľajú, z čoho zaplatia účty a nakúpia základné potraviny. Som rád, že sme týmto rodinám mohli aspoň čiastočne pomôcť prekonať ich ťažkú životnú situáciu. Za dva roky sme už stihli prerozdeliť pre rodiny v núdzi dohromady viac ako 168.000 eur," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



"Sú to finančné prostriedky, ktoré budú pomáhať rodinám, kde sa rieši rehabilitácia pre zdravotne postihnuté deti, základné životné potreby, pomoc pri úprave bytov, bezbariérovosti, nákup rôznych aj zdravotníckych pomôcok, ktoré však nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, školské potreby, samozrejme, a podobne," povedal správca Nadácie PSK pre podporu rodiny Viktor Guman. Ako povedal, každú žiadosť posudzujú individuálne. Stáva sa však, že žiadateľa podporia i opakovane.



"Ideme aj do terénu, pýtame sa a zisťujeme realitu, aká je. Aj na základe týchto skutočností je pravda, že nie všetky žiadosti sú podporené. Sú to žiadosti, kde máme podozrenie, že sa budú míňať účinku a cieľu, na ktorý boli vypísané. Je pravdou, že niektoré žiadosti sa nám opakujú, ale naša nadačná listina je schválená tak, že je taká možnosť. Sú rodiny a prípady, kde sme vyhoveli aj druhý, dokonca aj tretí raz. Sú to väčšinou rehabilitácie alebo náročné operácie, ktoré sa nerobia na území Slovenskej republiky," vysvetlil Guman.



V roku 2020 nadácia podporila takmer 100 rodín sumou necelých 63.000 eur.