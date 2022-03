Prešovský kraj hľadá pomocníkov do ubytovacích zariadení pre utečencov

Prešov 22. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) hľadá dobrovoľníkov pre zariadenia núdzového ubytovania, ktoré vyčlenil pre utečencov z Ukrajiny. Aktuálne potrebuje zabezpečiť dobrovoľnícku činnosť pre zariadenia v Prešove a vo Vranove nad Topľou, a to minimálne do konca marca. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Kraj hľadá dobrovoľníkov pre zariadenia vytvorené v školskom internáte pri Strednej odbornej škole (SOŠ) drevárskej vo Vranove nad Topľou a v bývalom sídle SOŠ dopravnej v Prešove.



"Výzva PSK trvá minimálne do 31. marca. Zameraná je výlučne na dobrovoľnícku činnosť ako poskytovanie informácií, výkon recepčnej služby či plnenie pokynov zodpovedných osôb na mieste v dvoch zmenách, a to v dennej od 8.00 do 20.00 h a nočnej od 20.00 do 8.00 h," uviedla Heilová.



Prihlasovanie dobrovoľníkov je možné cez prihlasovací formulár zverejnený na webovom sídle kraja www.po-kraj.sk.



Kraj má nateraz vyčlenených celkovo 13 zariadení pre núdzové ubytovanie vojnových utečencov. Okrem Prešova a Vranova nad Topľou taktiež zariadenia aj v Snine, Bardejove, Poprade, Kežmarku, vo Svite, Svidníku či v Sabinove.



"K dnešnému dňu je v nich ubytovaných 477 migrantov. Konkrétne v zariadeniach v Prešove a vo Vranove nad Topľou, ktorých sa týka aktuálna výzva pre výkon dobrovoľníckej činnosti, je to spolu 161 vojnových utečencov," dodala Heilová.