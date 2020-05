Prešovský samosprávny kraj hospodáril s prebytkom 35,5 mil. eur

Prešov 25. mája (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) hospodáril v minulom roku s prebytkom vo výške viac ako 35,5 milióna eur. Jeho príjmy tvorili 246 miliónov eur a výdavky 236,4 milióna eur. Celkové príjmy vrátane finančných operácií v minulom roku predstavovali sumu 278,95 milióna eur a výdavky predstavovali 239,58 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu PSK, ktorí v pondelok schválili prešovskí krajskí poslanci na svojom zasadnutí.



"Sme spokojní s výsledkom a môžeme použiť tieto finančné prostriedky vo výške 28,6 milióna eur do rezervného fondu a vo výške 6,9 milióna eur do fondu nevyčerpaných dotácií. Fond nevyčerpaných dotácií je novým fondom, ktorý sme zriadili v roku 2019, a tam si odkladáme finančné prostriedky na nevyčerpané dotácie alebo tie dotácie, ktoré sa budú čerpať v budúcom období, ako je Výzva pre región vo výške 4,4 milióna eur a pre spoločnosť Futbal Tatran Aréna na výstavbu futbalového štadióna dotácia vo výške 2,5 milióna eur," uviedla vedúca odboru financií PSK Dagmar Olekšáková.



Hospodárenie kraja bolo podľa jej slov dobré predovšetkým z dôvodu výberu podielových daní.



"Tam sme získali 141 miliónov eur, čo je o 13 miliónov viac, ako sme mali rozpočtované, takže toto bolo jedným predpokladom úspešného hospodárenia. Ďalším predpokladom bola úspora bežných výdavkov, kde sme usporili 10 miliónov eur oproti rozpočtu," doplnila Olekšáková s tým, že vzrástol aj majetok kraja.



"Dôvodom je, že sa technicky zhodnocujú, stavajú a rekonštruujú budovy, zapájame sa do výziev, či už v roku 2019 to bol predovšetkým Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kde sa rekonštruovali stredné školy. Ďalší nárastu majetku je za Správu a údržbu ciest PSK, pretože investujú do rekonštrukcie a výstavby ciest," dodala Olekšáková.



Záväzky PSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií stúpli o šesť miliónov eur na 84,3 milióna eur a pohľadávky klesli na 2,4 milióna eur. Tým, že kraj prijal päťmiliónovú návratnú pôžičku, jeho dlh stúpol na 66,4 milióna eur, čo predstavuje takmer 32 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.



"Bol vytvorený prebytok a všetok bol prerozdelený do rezervného fondu. V súčasnosti PSK disponuje okolo 29 miliónmi eur v rezervnom fonde, čo je veľmi dobre. Časť z toho je ešte na finančných operáciách, ale okolo deväť miliónov je disponibilných tak, aby sme vedeli pomôcť regiónu, možno práve aj v tejto kríze, čo najlepšie a najefektívnejšie," povedal poslanec PSK Ján Ferenčák, ktorý zároveň upozornil na nárast nezamestnanosti v súvislosti s koronakrízou v kraji. Podľa jeho slov by v tomto mal zasiahnuť aj PSK.