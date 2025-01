Prešovský kraj je otvorený podpore pre obce na dopravnú obsluhu

Prešov 22. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) je otvorený podpore pre obce, respektíve združenia obcí, ktoré budú schopné prevádzkovať alternatívny systém dopravnej obsluhy tam, kde prevádzka štandardného autobusu nedáva ekonomický zmysel. Pre TASR to uviedla jeho hovorkyňa Daša Jeleňová.



Ako povedala, téme dopravnej obslužnosti sa venujú kontinuálne aj v okrajových územiach kraja, kde zabezpečenie prímestskej dopravy je komplikované, respektíve neefektívne.



"Kraj už dávnejšie ponúkol v inom obdobnom prípade možnosť pomôcť obci formou dotácie inou finančnou podporou, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie dopravnej obslužnosti danej obce. Súvisí to s faktom, že kraj ako objednávateľ dopravnej obslužnosti, prímestskej alebo regionálnej autobusovej dopravy optimalizoval dopravné výkony, aj formou rušenia spojení, ktoré nie sú využívané cestujúcimi," uviedla Jeleňová.



Poslanec PSK za okres Svidník na poslednom rokovaní zastupiteľstva interpeloval a navrhol zabezpečenie dopravnej obslužnosti pre obyvateľov okrajových obcí okresu.



"Po decembrovom stretnutí so starostami okrajových obcí, kde sme zozbierali ich požiadavky, sme pod hlavičkou Regionálneho združenia miest a obcí pod Duklou zaslali žiadosť o poskytnutie spomínanej dotácie. Navrhujeme, aby dopravnú obslužnosť jednotlivých obcí si zabezpečovali v niektorých prípadoch aj samy, pričom Úrad PSK by poskytol dotáciu v navrhovanej výške 70 centov za kilometer na spoj," povedal poslanec PSK za okres Svidník Ján Vook.



Vďaka takémuto riešeniu sa budú môcť podľa jeho slov ľudia dopraviť do školy, nemocníc či práce, obce budú mať zabezpečenú dopravnú obslužnosť pre svojich obyvateľov a v konečnom dôsledku PSK ušetrí značné finančné prostriedky.



Ako doplnila Jeleňová, v prípadoch, keď budú ďalšie nerentabilné spoje rušené, sa budú hľadať alternatívne riešenia zabezpečenia dopravnej obsluhy, napríklad príspevok na prevádzku obecného auta zabezpečujúceho dopravné spojenie, čo v konečnom dôsledku bude pre kraj efektívnejšie a obslužnosť bude zabezpečená.



"Kraj prijme návrhy, ktoré vyhodnotí aj z pohľadu ekonomickej efektívnosti, a v prípade dohody nájde mechanizmus, ako uvoľniť financie na tieto účely," dodala Jeleňová.