Knižnice v Prešovskom kraji nakúpia nové knihy za vyše 55.000 eur

Prešov 27. septembra (TASR) - Regionálne knižnice v Bardejove, Humennom, Levoči, Poprade, Prešove, Starej Ľubovni, Svidníku a Vranove nad Topľou budú môcť pre čitateľov zaobstarať nové knižné tituly. Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý je ich zriaďovateľom, na nákup nových kníh z vlastných zdrojov poskytol 55.500 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Spomenutá suma sa prerozdelila medzi jednotlivé inštitúcie aj s ohľadom na naplánovanú službu Bibliobus, ktorú PSK podľa Jeleňovej plánuje spustiť v ďalších svojich knižniciach. Súčasťou knižničných služieb by mala byť po Svidníckom a Stropkovskom okrese, kde funguje dlhodobo, už aj v Levočskom a Popradskom okrese.



"Zriaďovateľ pridelil najvyššiu sumu na zaobstaranie nových kníh Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Významnú akvizíciu aj v súvislosti so spustením Bibliobusu poskytol Podtatranskej knižnici v Poprade a Knižnici Jána Henkela v Levoči," povedala Jeleňová.



Nové knihy si zaobstarajú aj Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, Vihorlatská knižnica v Humennom, Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni, Podduklianska knižnica vo Svidníku a Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.



Knižnice využijú finančné prostriedky na nákup literatúry rôznych žánrov, na beletriu pre dospelých - romantické, kriminálne, historické či detektívne tituly, ako aj na beletriu pre deti a mládež či na náučné a populárno-náučné knihy.



"Od roku 2018 sa stala akvizícia do nákupu nových kníh štandardom a PSK do nej investoval už 478.680 eur. Zámerom poskytovania príspevku je podpora čítania a zvyšovanie povedomia o literatúre ako takej a o nových literárnych trendoch medzi všetkými vekovými kategóriami. Motívom je tiež zvyšovanie počtu registrovaných používateľov v župných knižniciach, ktorý bol k 30. júnu na úrovni vyše 26.000," dodala Jeleňová.