V Prešovskom kraji poukázali na dôležitosť práce s dezinformáciami

Prešov 16. novembra (TASR) - Pedagógovia, pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci využili možnosť stretnúť sa na spoločnej konferencii venovanej téme kritického myslenia a práce s informáciami. Ďalšiu zo série školských podujatí znovu hostil a spoluorganizoval Prešovský samosprávny kraj (PSK). Tentoraz sa konalo v stredu (15. 11.) pod taktovkou Akadémie zážitkového vzdelávania, ktorú zastrešuje občianske združenie (OZ) Lietajúca ryba. V priestoroch Úradu PSK privítali vyše 50 účastníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Konferencia bola zameraná na oblasť práce s informáciami a dezinformáciami, ale aj na kyberšikanu či umelú inteligenciu. V odborných príspevkoch vystúpili hostia z OZ Lietajúca ryba, infosecurity.sk, Centra voľného času v Starej Ľubovni a Edusmile. Prítomným predstavili realizované projekty v oblasti spracúvania informácií. Zamerali sa tiež na problematiku informačného chaosu, nutnosť overovania zdrojov a ich dôveryhodnosť. V kontexte dezinformácií neopomenuli ani oblasť generatívnej umelej inteligencie a etického pohľadu na ňu.



"V rámci štyroch tematických workshopov zažili účastníci viaceré aktivity. Na konkrétnych príkladoch ukázali, ako fungujú dezinformácie a ako sa proti nim brániť. Pozreli sa na naratívy, ktoré smerujú k šikane a kyberšikanovaniu, pričom poukázali na to, ako možno proti nim medzi deťmi a mládežou spoločne intervenovať," uviedla Jeleňová.



Ďalšia z aktivít bola zameraná na samotné kritické myslenie, a to na pozadí zrealizovaných projektov ako NeBezpečný internet, Zrkadlo duše či Inkubátor nápadov. Nemenej atraktívnou bola tiež téma umelej inteligencie a realizácia konkrétnych aktivít, ktoré budú môcť účastníci ďalej aplikovať do vyučovacieho a vzdelávacieho procesu.



Informačno-vzdelávacia konferencia Zaži(tok) informácií sa na Úrade PSK realizovala v gescii jeho odboru školstva. Podporená bola z dotácií rezortu školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce, ktoré administruje Nivam - Národný inštitút vzdelávania a mládeže.