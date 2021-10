Prešovský kraj očkuje treťou dávkou v zariadeniach sociálnych služieb

Prešov 28. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zrealizuje najbližší od piatku do nedele (29. - 31. 10.) očkovanie v troch obchodných centrách (OC), a to v Prešove, Poprade a v Humennom. Treťou dávkou vakcíny sa začalo očkovať aj v zariadeniach sociálnych služieb. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



V tomto týždni kraj začal koordinovať preočkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb na území kraja. Všetkým záujemcom o preočkovanie je aplikovaná vakcína Pfizer/BioNTech. "Ako prví sa preočkovali 40 záujemcovia v domove v Brezovičke a pokračovať sa bude ďalej v DSS Poprad a ďalších zariadeniach," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



V DSS Brezovička prebehlo očkovanie v stredu (27. 10.), v DSS Senires Poprad je naplánované na štvrtok, pričom vakcínu Pfizer/BioNtech by tu malo dostať 21 záujemcov. Na budúci týždeň bude PSK v súčinnosti s poskytovateľmi zdravotníckych služieb – poliklinikami, ambulantnými lekármi a výjazdovou očkovacou službou - koordinovať preočkovanie v ďalších štyroch zariadeniach sociálnych služieb v Prešovskom kraji.



Tímy PSK budú tento víkend očkovať aj jednodávkovou vakcínou Janssen, a to v obchodných centrách na ulici Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov v Prešove, na Dlhých Honoch v Poprade a na Štefánikovej ulici v Humennom.



Očkovanie v OC v Humennom je naplánované na piatok a sobotu v čase od 10.00 do 17.00 h. Kraj má pre oba očkovacie dni v Humennom zakontrahovaných spolu 500 jednodávkových vakcín Janssen. V OC v Prešove a Poprade bude očkovanie realizované v nedeľu, a to v čase od 10.00 do 17.00 h. Kraj tu má pripravených po 300 vakcín Janssen.



V teréne je taktiež krajská mobilná očkovacia jednotka. Vo štvrtok očkuje v obciach Podolínec a Liptovská Teplička, kde by mala druhou dávkou Pfizer/BioNTech preočkovať spolu 50 ľudí.