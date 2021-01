Koronavírus je v 16 zariadeniach sociálnych služieb prešovského kraja

Prešov 14. januára (TASR) - Aktuálna situácia v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v súvislosti s ochorením COVID-19 je primeraná celkovej epidemiologickej situácii v jednotlivých okresoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Aktuálne evidujú pozitívne prípady ochorenia COVID-19 v celkovo 16 ZSS. "Najvypuklejšia situácia je v Centre sociálnych služieb (CSS) Dúbrava, kde je infikovaných 24 prijímateľov a sedem zamestnancov. V Domove sociálnych služieb v Giraltovciach je 11 pozitívnych prijímateľov sociálnej služby a päť zamestnancov a v CSS Zátišie v Snine sú nakazení siedmi klienti a štyria zamestnanci," spresnila Jeleňová.



Situáciu v jednotlivých zariadeniach podľa jej slov ich štatutári monitorujú s hygienikmi. Prijímatelia sú izolovaní a starostlivosť je zabezpečená stálym personálom za prísnych protiepidemických opatrení. Bez výskytu prípadu ochorenia COVID-19 je deväť zariadení sociálnych služieb.



Antigénové testovanie vykonávajú pravidelne v dvojtýždňových intervaloch. "Okrem toho na dennej báze je vykonávané aj testovanie príznakových klientov alebo zamestnancov, eventuálne testovanie osôb, ktoré prišli do kontaktu s infikovaným prípadom. Týmto spôsobom sa nám podarilo zachytiť pozitivitu hlavne u zamestnancov, čím sa eliminovalo rozšírenie ochorenia do zariadení," vysvetlila Jeleňová s tým, že antigénové testy na priebežné testovanie majú k dispozícii, avšak na plánované celoplošné testovanie budú potrebovať ďalšie testy zo Správy štátnych hmotných rezerv SR.



"Čo sa týka očkovania, jeho autorom a garantom je Ministerstvo zdravotníctva SR. Má prebiehať v štyroch vlnách. Rezort si manažuje aj samotné vakcinačné centrá vzhľadom na špecifické podmienky transportu a uskladnenia vakcín. Očkovanie zamestnancov ZSS je zakomponované v prvej vlne vakcinácie. PSK v celom procese poskytuje súčinnosť, kontaktuje oficiálne vakcinačné centrá – nemocnice v Prešove, Poprade a v Humennom, kde majú možnosť zamestnanci dať sa individuálne očkovať," povedala Jeleňová.



Ako ďalej uviedla, vďaka iniciatíve Ľubovnianskej nemocnice, ktorej zakladateľom je aj PSK, sa podarilo v stredu a vo štvrtok zrealizovať vakcináciu u dvoch verejných a troch neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území Staroľubovnianskeho okresu.



"Zo zariadení sociálnych služieb PSK tak možnosť očkovania využilo spolu 77 zamestnancov Domova pre seniorov v Starej Ľubovni a Domova sociálnych služieb v Legnave. Prostredníctvom tohto zdravotníckeho zariadenia by v nasledujúcich dňoch malo prebehnúť očkovanie zamestnancov aj ďalších zariadení sociálnych služieb v kraji," dodala hovorkyňa kraja.