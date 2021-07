Prešovský kraj bude cez víkend očkovať v obchodných centrách

Prešov 29. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zrealizuje tretí víkend za sebou očkovanie na počkanie v priestoroch obchodného centra. Mobilné jednotky budú jednodávkovou vakcínou Janssen očkovať v obchodných domoch v Prešove aj Poprade. Kraj je pripravený v oboch mestách počas nedele (1. 8.) zaočkovať spolu až 1000 ľudí. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



PSK má podľa jej slov pre najbližší očkovací turnus k dispozícii vyše 7700 vakcín proti koronavírusu. Z toho 5630 vakcín je určených pre štyri krajské veľkokapacitné očkovacie centrá v Prešove, Poprade, Humennom a Bardejove. Ďalších 1600 vakcín aj s rezervou pre prípad zvýšeného dopytu kraj vyčlenil pre očkovanie v obchodných centrách. Takmer 500 proticovidových vakcín podá počas dvoch dní výjazdová očkovacia jednotka tiež vo výrobnej spoločnosti a obciach.



V nedeľu bude kraj očkovať v obchodnom centre (OC) na na ulici Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov v Prešove aj v obchodnom centre na Dlhých Honoch v Poprade.



Pokračuje i očkovanie v VOC V tento víkend budú otvorené štyri z nich, ktoré podajú vakcínu všetkým záujemcom – registrovaným v štátnej čakárni a cez portál www.psk-ockovanie.sk, aj ľuďom, ktorí do centra prídu bez registrácie.



V sobotu a nedeľu bude otvorené VOC v Prešove. Popradské a Humenské centrum bude k dispozícii len v sobotu.



"VOC Bardejov sa otvorí v nedeľu pre čakateľov na podanie druhej dávky vakcíny Sputnik V, ktorú by malo dostať 450 ľudí," doplnila Heilová.



Výjazdová očkovacia služba PSK v piatok (30. 7.) zamieri tiež do výrobnej spoločnosti Bukóza Holding Hencovce, kde by sa malo vakcínou Pfizer/BioNTech preočkovať približne 200 jej zamestnancov. V sobotu (31. 7.) bude preočkovávať touto vakcínou starších a imobilných v obciach Sedliská a Ondavské Matiašovce.