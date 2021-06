Prešovský kraj má do duálneho vzdelávania zapojených 809 žiakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Prešov 10. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zaznamenal v aktuálnom školskom roku vo svojich stredných školách napriek pandémii vyššie počty nových žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania. V súčasnosti je do duálu zapojených 809 žiakov krajských škôl, čo je o 59 viac ako vlani. Vzrástol i záujem zamestnávateľov o spoluprácu, a to o viac ako 39 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.V Prešovskom kraji je v aktuálnom školskom roku do systému duálneho vzdelávania zapojených 35 štátnych, cirkevných a súkromných stredných odborných škôl s 1015 žiakmi. "" spresnil predseda PSK Milan Majerský.PSK, v zriaďovateľskej pôsobnosti ktorého je 72 stredných škôl, má v systéme duálneho vzdelávania školy z 11 okresov, najviac z prešovského, a to osem škôl, a z popradského okresu šesť krajských škôl. Sú to najčastejšie školy technického, elektrotechnického a polytechnického zamerania a tie, ktoré sa zameriavajú na obchod, služby, hotelierstvo či gastronómiu.V súčasnosti má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní so strednými odbornými školami spolu 396 zamestnávateľov, kým v školskom roku 2019/2020 to bolo 284 zamestnávateľov. Nárast sa tak pohybuje na úrovni 39,4 percenta." dodal Majerský.V súvislosti s vývojom pandemickej situácie bolo v rámci duálneho vzdelávania od 15. novembra umožnené zamestnávateľom pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania i žiakom, ktorí nie sú ubytovaní v školskom internáte. Možnosť takto vykonávať prax využilo 326 žiakov.