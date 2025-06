Prešovský kraj ocenil pedagogické osobnosti a úspešných žiakov

Prešov 17. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) opäť po roku ocenil úspešných pedagógov a žiakov. Plakety Sophista pro regione a Lux mentium udelil už po pätnásty raz, a to zhodne 15 učiteľom a 15 žiakom, ktorí sa v aktuálnom školskom roku postarali o mimoriadne výsledky a úspešnú reprezentáciu kraja. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



„Je pre nás veľká česť mať v našom kraji významné pedagogické osobnosti, ktoré učia s láskou a trpezlivosťou a do svojej práce vkladajú celé svoje srdce. Odhodlane odovzdávajú vedomosti a skúsenosti našim mladým a sú pre nich na ceste dospievania a formovania ich osobností veľkým vzorom. Rovnako nás teší aj množstvo úspešných, kreatívnych a talentovaných mladých ľudí, ktorí sa v tomto školskom roku podpísali pod nejeden mimoriadny úspech,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.



Návrhy na udelenie plakety Sophista pro regione - Učiteľ múdrosti pre región mali v rukách riaditelia škôl a o laureátoch rozhodovali členovia územnej školskej rady. Pri výbere ocenených zohľadňovali jednak aktivitu učiteľov v príprave žiakov na rôzne súťaže, ale aj ich projektovú činnosť, všeobecnú angažovanosť v školskom prostredí a využívanie inovatívneho prístupu vo výučbe.



Toto ocenenie si napokon v utorok v Divadle Jonáša Záborského v Prešove prevzalo päť pedagógov zo stredných škôl okresu Prešov, štyria učitelia pôsobiaci na školách v Popradskom okrese, dvaja z okresu Bardejov a zhodne po jednom učiteľovi z okresov Humenné, Sabinov, Snina a Stropkov.



O návrhu na ocenenie Lux mentium - Svetlo poznania rozhodovala komisia zložená zo zástupcov Odboru školstva PSK. Do úvahy brali umiestnenie žiakov v rôznych súťažiach, reprezentáciu školy na medzinárodnej úrovni, ako aj ich celospoločenský aktívny prístup, angažovanosť a iniciatívnosť.



Plaketu Lux mentium sa rozhodli za aktuálny školský rok udeliť siedmim úspešným a kreatívnym žiakom z okresu Prešov, trom z Popradského okresu a tiež žiakom z okresov Bardejov, Humenné, Stará Ľubovňa, Stropkov a Vranov nad Topľou. Sú to študenti, ktorí uspeli na národných aj medzinárodných vizážistických či kaderníckych súťažiach, dominovali cukrárenským a kuchárskym šampionátom, vynikajú v programovaní, robotike, informatike, ale aj vo vede a biológii a venujú sa tiež komponovaniu hudby.



PSK udeľuje ocenenia Sophista pro regione a Lux mentium od roku 2009 s výnimkou rokov 2020 a 2021, keď pre pandémiu COVID-19 neboli udelené. Za 15. ročníkov podujatia plakety odovzdal už celkovo 284 úspešným učiteľom a 283 žiakom.