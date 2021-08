Prešovský kraj bude poslednýkrát očkovať vakcínou od AstraZenecy

Prešov 6. augusta (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) ponúka v sobotu (7. 8.) poslednú možnosť preočkovania druhou dávkou vakcíny od AstraZenecy. Záujemcovia tak môžu urobiť vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) v Poprade, informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Ľudí, ktorí zmeškali svoj druhý termín preočkovania, kraj zaočkuje vo svojom veľkokapacitnom očkovacom centre v Poprade v sobotu 7. augusta od 14.45 do 16.00 h, a to aj bez pozývacej SMS," uviedla s tým, že záujemcovia o druhú dávku majú možnosť zaregistrovať sa na presný čas prostredníctvom webu PSK www.psk-ockovanie.sk.



Vo VOC Poprad sa bude v sobotu v čase od 8.00 do 14.30 h očkovať aj podľa pôvodného harmonogramu vakcínou od Pfizeru.