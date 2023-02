Prešovský kraj prispôsobuje študijné odbory trendu na trhu práce

Prešov 11. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) prispôsobuje študijné odbory vo svojich stredných školách aktuálnemu trendu na trhu práce. Najväčší záujem očakáva o štúdium na gymnáziách a stredných priemyselných školách v Prešove a v Poprade. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Podľa predsedu PSK Milana Majerského najväčší záujem očakávajú o tieto stredné školy v krajskom meste a v Poprade, ale aj o vzdelávanie v stredných odborných školách pedagogických, zdravotníckych či umeleckých.



"Dlhodobo tiež registrujeme záujem o školy technického zamerania a perspektívnymi sú aj elektrotechnika, strojárstvo či stavebníctvo. Do popredia sa po stránke priestorovej i materiálnej dostáva naša nová Stredná športová škola v Poprade, ktorá je najmodernejšou športovou školou na Slovensku," priblížil Majerský.



Aj v školskom roku 2023/2024 sa na stredných odborných školách krajskej samosprávy otvoria desiatky študijných, respektíve učebných odborov rôzneho zamerania. PSK svoju ponuku odborov každoročne prispôsobuje aktuálnemu trendu a trhu práce. Niektoré má v takzvanom experimentálnom overovaní. Patria k nim učebné a študijné odbory, ako napríklad technik či operátor spracovania plastov, vyučovaný na Strednej odbornej škole (SOŠ) agropotravinárskej a technickej v Kežmarku.



"Mnohé odbory sú jedinečné, keďže sú v ponuke štúdia iba na jednej škole v kraji. Je to napríklad študijný odbor klientsky manažér pošty v ponuke SOŠ v Kežmarku, učebný odbor mliekar a syrár či veterinárne zdravotníctvo a hygiena/hygienická a laboratórna služba na SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku," doplnil vedúci odboru školstva PSK Ján Furman.



Taktiež je to podľa jeho slov učebný odbor pivovarník a sladovník v SOŠ gastronómie a služieb v Prešove, študijný odbor ochrana osôb a majetku v SOŠ na Sládkovičovej ulici v Snine, učebný odbor obuvník v Spojenej škole na Štefánikovej ulici v Bardejove, ako aj fotograf alebo grafik tlačových médií v SOŠ služieb v Prešove.



V PSK majú stredné školy pre budúcich prvákov viac ako 5100 miest, vybrať si môžu z ponuky 68 vzdelávacích inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.



Čas na podanie prihlášky na stredné školy je pre všetky odbory vzdelávania určený do 20. marca 2023. Prihlášku so zvoleným talentovým odborom na vzdelávanie v strednej športovej škole je však vzhľadom na overovanie športového výkonu potrebné zasielať v čo najskoršom termíne od ukončeného hodnotenia žiaka za prvý polrok.