Otázky týkajúce sa koronavírusu budú v Prešovskom kraji zodpovedané

Prešov 26. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil v súvislosti so silnejúcou štvrtou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 vlastnú informačnú telefonickú linku. Verejnosti je k dispozícii cez pracovné dni aj počas víkendov od 8.00 h do 18.00 h a využívať ju môžu aj tí, ktorí sa nedovolajú svojmu všeobecnému lekárovi. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



V budove Úradu PSK vznikla v tejto súvislosti samostatná telefónna ústredňa, odkiaľ linku obsluhujú. Do procesu jej fungovania je zapojených celkovo desať informátorov, ktorých do služby obsadzujú podľa potreby a vyťaženosti infolinky. Sú to študenti končiacich ročníkov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a ošetrovateľstva.



"Predpokladáme, že počty volajúcich sa so silnejúcou štvrtou vlnou a pribúdajúcimi prípadmi pozitívnych v kraji budú zvyšovať a sme na to pripravení. Na našu linku vieme dosadiť dostatok informátorov, ktorí ľuďom zodpovedia otázky týkajúce sa postupu pri liečbe ochorenia COVID-19 v domácom prostredí, ale i liečbe antivirotikami a monoklonálnymi protilátkami. Taktiež im poskytneme informácie o vhodných liekoch v boji s týmto ochorením, výživových doplnkoch a správnom meraní saturácie či dostupnosti kyslíkovej terapie," priblížil predseda PSK Milan Majerský.



Nová infolinka PSK 051/70 81 777 slúži verejnosti od stredy. V čase jej obsadenosti, respektíve preťaženia, je volajúcemu oznámené, aby sa v prípade, ak sa z jeho strany ide o urgentný telefonát, obrátil so svojimi otázkami na infolinku Ministerstva zdravotníctva SR.