Prešovský kraj vyhlásil tri grantové programy, rozdelí dva milióny eur

Prešov 14. februára (TASR) - Dva milióny eur rozdelí krajská samospráva medzi úspešných žiadateľov a podporí projekty v regiónoch. Prešovský samosprávny kraj spustil tri grantové programy. Krajskí poslanci o nich rozhodovali na svojom pondelkovom (13. 2.) zasadnutí. Otvorených bude niekoľko oblastí podpory vrátane participatívnej časti grantovej schémy. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Oproti vlaňajšku vyčlenila krajská samospráva na dotačné programy o 4,2 milióna eur menej. "Aj keď ide v porovnaní s minulými rokmi o menší balík peňazí, veríme, že efekt sa dostaví a budeme vedieť naďalej podporiť kvalitné a zmysluplné projekty v kraji," uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.



Najväčší balík peňazí schválili na Výzvu poslancov PSK, a to vo výške 1,34 milióna eur. Žiadatelia o dotáciu sa môžu zapojiť do výzvy v programe šport, kultúra, sociálne služby či rodinná samospráva. Novinkou sú dva programy – podpora životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia a tiež podpora všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve.



V programe zameranom na životné prostredie sa môžu žiadatelia uchádzať o podporu v oblasti výstavby, rekonštrukcie a modernizácie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry vrátane vybavenia. Financie sú určené aj na projekty v oblasti opravy a údržby, nákup materiálno-technického vybavenia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry či výchovno-vzdelávacích aktivít.



Program zameraný na zdravotníctvo ponúka podprogram venovaný rekonštrukcii a modernizácii zdravotníckych zariadení a vybaveniu či oprave a údržbe zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.



Na Výzvu predsedu schválili poslanci 400.000 eur. Uchádzači môžu žiadať o financie v rovnakých programoch. Žiadatelia zapojení do súťaže Dedina roka v roku 2023 budú podporení v rámci tejto výzvy minimálne sumou 1000 eur.



Minimálna výška dotácie akékoľvek programu v týchto grantových schémach je 500 eur, maximálna 5000 eur. Žiadateľ sa musí na projekte spolupodieľať 20-percentným spolufinancovaním. Uzávierka žiadostí je do 31. marca.



V grantovom programe bude zapojených ďalších 260.000 eur na Výzvu participatívny rozpočet, kde o konečných víťazných projektoch rozhodne verejnosť SMS hlasovaním.



"Novinkou oproti minulému roku je, že v rámci participatívneho rozpočtu budú mať jednotliví oprávnení žiadatelia možnosť predkladať až dve žiadosti za okres. Minulý rok to bola len jedna žiadosť za každý okres, pričom suma na jeden projekt ostala nezmenená vo výške 10.000 eur. V rámci participatívneho projektu bude pre každý okres určených až 20.000 eur," uviedol vedúci odboru projektového riadenia Úradu PSK Ján Kocák.



Termín podania žiadostí je do 31. marca.