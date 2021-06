Prešovskí krajskí poslanci schválili zrušenie piatich stredných škôl

Prešov 21. júna (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelkovom rokovaní zrušili päť stredných škôl v Stropkove, Prešove, v Medzilaborciach, ako aj viaceré školské zariadenia.



Zároveň schválili vznik dvoch nových škôl, jedného elokovaného pracoviska a viacerých školských zariadení. Zmeny v rámci optimalizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja poslanci odobrili ešte v júni minulého roka.



Poslanci zrušili Strednú odbornú školu (SOŠ) služieb v Stropkove, gymnázium na ulici Duchnovičovej v Medzilaborciach, SOŠ polytechnickú Andyho Warhola v Medzilaborciach, Obchodnú akadémiu na ulici Volgogradskej v Prešove a SOŠ podnikania na Masarykovej ulici v Prešove.



„Dnešným dňom sa zavŕšil proces optimalizácie v rámci troch okresov. Tromi všeobecne záväznými nariadeniami (VZN) boli schválené jednotlivé procesy, a to zriadenie elokovaného pracoviska v Stropkove v rámci SOŠ elektrotechnickej. Ďalej vznik Spojenej školy v Medzilaborciach, ktorá bude mať dve organizačné zložky a to je gymnázium a SOŠ Andyho Warhola a tretie VZN je schválenie Spojenej školy na Masarykovej ulici v Prešove, ktorá bude mať organizačné zložky – Obchodnú akadémiu a SOŠ podnikania s jej organizačnými zložkami," uviedol pre TASR vedúci odboru školstva Úradu PSK Ján Furman. Schválené zmeny budú platiť od septembra tohto roka.



Dôvodom racionalizácie stredných škôl je podľa jeho slov dostať školy v rámci pôsobnosti kraja do kondičnej úrovne, aby boli finančne sebestačné a poskytovali kvalitné vzdelávanie. Ako povedal, ostali ešte nevyriešené okresy Snina, Humenné, Vranov nad Topľou.



„V okrese Humenné plánujeme spojiť hotelovú a obchodnú akadémiu, ktoré nám neprešli v rámci snahy v minulosti. Ďalšou zmenou, ktorú tam chystáme, je určite fúzia SOŠ technickej a SOŠ polytechnickej. Jedna aj druhá škola má viac ako 200 žiakov a fungujú v obrovských priestoroch, čiže nám sa to javí ako veľmi prospešné," dodal Furman s tým, že v Humennom plánujú vybudovať aj študentský kampus, v ktorom by malo byť sústredených do 1500 žiakov v jednom areáli.