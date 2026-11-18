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Doprava obmedzená: Most v obci Jabloň je v havarijnom stave
Most je aktuálne zaradený do siedmeho stavebno-technického stupňa.
Autor TASR
Jabloň 18. novembra (TASR) - Most cez potok Výrava v obci Jabloň v okrese Humenné je v havarijnom stave a premávka na ňom je obmedzená. Pre závažné poškodenia nosnej konštrukcie pristúpila Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) k presmerovaniu vozidiel do strednej časti mosta. Ako uviedla SÚC PSK pre TASR, po vybudovaní dočasného premostenia ho plánujú úplne uzavrieť. Rekonštrukcia mosta by mala stáť približne 1,2 milióna eur.
Most je aktuálne zaradený do siedmeho stavebno-technického stupňa. Na viacerých krajných nosníkoch boli zistené závažné poškodenia vrátane priečnych trhlín, korózie a poškodenia predpínacej výstuže. Jeden z nosníkov je posunutý. Na pilieroch zároveň dochádza k rozpadu betónu a strate únosnosti úložných prahov. „Vzhľadom na rozsah a závažnosť zistených poškodení predstavuje súčasný havarijný stav mosta zvýšené riziko z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Jeho ďalšie využívanie je preto možné len v obmedzenom režime,“ uviedla SÚC PSK.
Cestári preto obmedzili nosnosť mosta a presmerovali dopravu do jeho strednej časti, aby znížili zaťaženie poškodených krajných nosníkov. Súčasne pripravujú náhradné dopravné spojenie prostredníctvom dočasného premostenia, ktorého realizácia už prebieha. Po jeho sprevádzkovaní bude existujúci most úplne uzavretý.
Na rekonštrukciu je už vypracovaná projektová dokumentácia. Navrhované riešenie počíta s odstránením a nahradením prakticky celej mostnej konštrukcie. Zachované majú zostať iba základy pod stredovými piliermi. V súčasnosti prebieha zabezpečovanie potrebných povolení a príprava podkladov na vyhlásenie nového verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. „Za predpokladu úspešného ukončenia povoľovacích procesov a verejného obstarávania predpokladáme začiatok stavebných prác po skončení zimnej sezóny, približne v máji až júni 2027,“ priblížila SÚC PSK.
Financovanie rekonštrukcie má zabezpečiť Prešovský samosprávny kraj zo svojich kapitálových výdavkov. Počas stavebných prác bude doprava vedená cez dočasné premostenie, ktoré má zachovať prístup obyvateľov do obce a minimalizovať dopravné obmedzenia.
Most je aktuálne zaradený do siedmeho stavebno-technického stupňa. Na viacerých krajných nosníkoch boli zistené závažné poškodenia vrátane priečnych trhlín, korózie a poškodenia predpínacej výstuže. Jeden z nosníkov je posunutý. Na pilieroch zároveň dochádza k rozpadu betónu a strate únosnosti úložných prahov. „Vzhľadom na rozsah a závažnosť zistených poškodení predstavuje súčasný havarijný stav mosta zvýšené riziko z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Jeho ďalšie využívanie je preto možné len v obmedzenom režime,“ uviedla SÚC PSK.
Cestári preto obmedzili nosnosť mosta a presmerovali dopravu do jeho strednej časti, aby znížili zaťaženie poškodených krajných nosníkov. Súčasne pripravujú náhradné dopravné spojenie prostredníctvom dočasného premostenia, ktorého realizácia už prebieha. Po jeho sprevádzkovaní bude existujúci most úplne uzavretý.
Na rekonštrukciu je už vypracovaná projektová dokumentácia. Navrhované riešenie počíta s odstránením a nahradením prakticky celej mostnej konštrukcie. Zachované majú zostať iba základy pod stredovými piliermi. V súčasnosti prebieha zabezpečovanie potrebných povolení a príprava podkladov na vyhlásenie nového verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. „Za predpokladu úspešného ukončenia povoľovacích procesov a verejného obstarávania predpokladáme začiatok stavebných prác po skončení zimnej sezóny, približne v máji až júni 2027,“ priblížila SÚC PSK.
Financovanie rekonštrukcie má zabezpečiť Prešovský samosprávny kraj zo svojich kapitálových výdavkov. Počas stavebných prác bude doprava vedená cez dočasné premostenie, ktoré má zachovať prístup obyvateľov do obce a minimalizovať dopravné obmedzenia.