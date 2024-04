Múzeum v Rzeszowe hostí diela Andyho Warhola

Prešov 18. apríla (TASR) - Po výstavách v slovinskej Lendave, chorvátskom Dubrovníku, Bratislave a v nemeckom Frankfurte nad Mohanom sú diela amerického umelca so slovenskými koreňmi a ikony popkultúry Andyho Warhola od 11. apríla sprístupnené v Poľsku. Návštevníci ich môžu vidieť v Muzeu Okregowe w Rzeszowie do 16. júna. Pre výstavu Pred a Po v partnerskom regióne Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Podkarpatskom vojvodstve, poskytlo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach celkovo 115 autorových diel. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Súčasťou rzeszowskej výstavy realizovanej pod kurátorskou taktovkou riaditeľa MMUAW v Medzilaborciach Martina Cubjaka sú Warholove diela, ale aj artefakty a doplnkové exponáty. Dokumentujú tvorbu tejto kultovej osobnosti umenia 20. storočia, ktorá sa venovala tiež grafike, ilustráciám, fotografii či filmu. Zároveň poukazujú na Warholove korene a jeho vzťah k matke - Júlii Zavackej Varcholovej," uviedla Jeleňová.



Výstava je výsledkom dlhoročnej spolupráce Podkarpatského vojvodstva a PSK a koná sa pod patronátom Slovenského generálneho konzulátu v Krakove. Vernisáž k nej 11. apríla popoludní otvorili maršálek Podkarpatského vojvodstva Wladyslaw Ortyl a podpredseda PSK Jaroslav Makatúra. Po Rzeszowe sa výstava na istý čas presťahuje do francúzskeho Nice.



MMUAW v Medzilaborciach založili v roku 1991, ako prvé na svete venované významnej osobnosti Andyho Warhola. Dnes je nadregionálnou inštitúciou múzejno-galerijného typu, ktorá sa zaoberá predovšetkým jeho životom a dielom. Za posledných vyše 30 rokov realizovalo 49 zahraničných výstav v rôznych európskych mestách.



"Prebiehajúca rekonštrukcia kompletne zmení jeho súčasný vizuál na moderný, interaktívny kultúrny stánok 21. storočia. Stavebné práce by tu mali byť ukončené do konca aktuálneho roka, otvorenie zmodernizovaného múzea sa predpokladá na jar 2025," dodala Jeleňová.