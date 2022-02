Prešovský kraj ubytuje utečencov z Ukrajiny na internátoch

Prešov 26. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje núdzové ubytovanie pre utečencov z vojnou zasiahnutej Ukrajiny. Aktuálne je pripravených prvých takmer 200 lôžok. Kraj má k dispozícii školský internát pri Strednej odbornej škole (SOŠ) polytechnickej a služieb vo Svidníku, informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Sme okamžite pripravení poskytnúť ubytovanie pre vojnových utečencov z Ukrajiny na našom internáte vo Svidníku, kde sme schopní prijať 162 ľudí. Samozrejme, budeme reagovať promptne a vyčleníme ďalšie ubytovacie kapacity v prípade, že si to bude situácia vyžadovať," uviedol predseda PSK Milan Majerský. Podľa jeho slov ministerstvo vnútra deklarovalo, že najprv budú využité kapacity jeho azylových zariadení, až následne majú prísť na rad kapacity samospráv.



Celkovo má PSK k dispozícii takmer 2200 lôžok na svojich internátoch a jednej škole v prírode, pričom takmer desať percent z tejto kapacity je schopný poskytnúť okamžite bez ovplyvnenia vyučovania na školách.



"Aktuálne v najbližších dňoch by sme mali ubytovať takmer 30 rodinných príslušníkov zamestnancov Tatravagónky Poprad. Núdzové ubytovanie poskytneme v školskom penzióne pri SOŠ technickej v Poprade," povedal Majerský. Ako dodal, pomoc ponúkajú aj podnikateľské subjekty, majitelia penziónov, ktorí majú ubytovacie zariadenia.



"Je to veľký prejav spolupatričnosti v týchto pohnutých časoch. Ozývajú sa nám aj neziskové organizácie, dobrovoľníci i obyvatelia kraja, ktorí chcú prispieť materiálne, technicky, personálne či finančne na pomoc utečencom. A tiež prihraničné obce, ktoré sú v pohotovosti a ochotné pomôcť 24 hodín denne," konštatoval predseda PSK. Samospráva preto aktuálne pracuje na zriadení telefonickej a mailovej linky i platformy špeciálne zameranej na pomoc Ukrajine.