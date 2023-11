Prešovský kraj vynaložil na obnovu pamiatok vyše 1,7 milióna eur

Prešov 15. novembra (TASR) - Dotačné peniaze Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prispeli za tri roky (2021 - 2023) na záchranu 120 národných kultúrnych pamiatok v regióne - kaštieľov, hradov a chrámov aj infraštruktúry v ich okolí. Kraj na ich obnovu, respektíve rekonštrukciu vynaložil 1,72 milióna eur. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Daša Jeleňová.



"Náš grantový program slúži práve na to, aby sme adresne pomohli tam, kde je pomoc potrebná a doslova žiadaná. Či už pri rozvoji a zveľaďovaní našich miest a obcí, pri podpore projektov organizačných združení a cirkví a aj pri záchrane národných kultúrnych pamiatok," povedal predseda PSK Milan Majerský.



"V aktuálnom roku získalo podporu kraja nateraz 29 projektov s kultúrno-historickým akcentom, medzi ktoré sa prerozdelila alokácia 130.000 eur. Podporili sa napríklad projektové zámery obnovy vežových hodín, výstavby pamätníka i záhradného chodníka v areáli kultúrnej pamiatky. Taktiež projekt vybavenia interiéru kaštieľa v Radaticiach, obnovy historického stropu v Spišskej Kapitule či kaštieľskej pekárne vo Finticiach," uviedla Jeleňová.



Grantové peniaze v celkovej výške 1,04 milióna eur boli vlani určené na rekonštrukciu viacerých objektov z dávnej či nedávnej histórie. Kaštieľa v Uzovskom Šalgove, bývalej školy v areáli kežmarskej baziliky aj v Tichom Potoku, ale napríklad i viacerých kultúrnych domov obcí, objektu Vozovne v Solivare Prešov, hrobky rodiny Barkóczy a dovybavenia kaštieľa v Hendrichovciach.



Kraj v roku 2021 na rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok prerozdelil vyše 623.000 eur. Smerovali do obnovy historických objektov aj ich inventáru - vitráží, sôch, nástenných malieb, veží, zvonov, oltárov či organu. Krajské peniaze napríklad umožnili pokračovať v obnovách hradov Jasenov a Zborov a sanácii hradobného, parkánového múru v Levoči.



Grantovú schému PSK predstavuje Výzva predsedu, Výzva poslancov, Výzva pre región, ktorá v roku 2023 nebola vyhlásená, a novinka od roku 2022 Výzva Participatívny rozpočet. Alokáciu na dotačný program na budúci rok by mali krajskí poslanci schvaľovať na svojom decembrovom rokovaní.