Najbližšie dni podá prešovský kraj viac ako 17 000 vakcín

Prešov 17. júna (TASR) - Počas najbližšieho očkovacieho turnusu od soboty do piatka je kraj pripravený podať viac ako 17 000 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Veľkokapacitné očkovacie centrá (VOC) sú vo zvýšenej miere pripravené najmä na preočkovanie druhou dávkou vakcíny. Výjazdová očkovacia služba podá viac ako 2400 vakcín vo vyše 20 lokalitách. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Počas víkendu budú otvorené tri VOC, a to v Prešove, Poprade a Humennom. Centrum v Starej Ľubovni je pripravené vakcinovať od pondelka do stredy, VOC v Bardejove, kde sa uplynulú nedeľu pilotne očkovalo vakcínou Sputnik V, ostáva tento víkend zatvorené. Avšak čakatelia na očkovanie či preočkovanie z tohto okresu, približne 180 ľudí, budú vybavení v prešovskom VOC. V centrách sa podá spolu približne 14 580 vakcín.



Prešovské centrum v Športovej hale Hotelovej akadémie bude otvorené počas oboch víkendových dní. VOC v Poprade bude vakcinovať celý víkend a aj v pondelok. Podobná situácia bude aj v centre v Humennom, kde sa bude očkovať v sobotu, v nedeľu a v pondelok.



"VOC v Starej Ľubovni bude v nadchádzajúci pracovný týždeň očkovať až tri dni, od pondelka do stredy. VOC v Bardejove ostáva tento víkend zatvorené z dôvodu nenaplnenia minimálnych kvót potrebných na jeho spustenie," uviedla Jeleňová.



Mobilné očkovacie jednotky PSK sú počas najbližšieho očkovacieho turnusu pripravené podať až 2450 vakcín Pfizer/BioNTech.



V sobotu budú v Spišskej Starej Vsi, Haligovciach, Hermanovciach, Malom Šariši a Hankovciach, o deň neskôr v Malcove, Chlmci, Svite, Spišskej Teplici. Po pondelňajšej prestávke budú mobilné tímy pokračovať v utorok individuálne v Poprade, Spišskom Bystrom, Kravanoch. V stredu v Medzilaborciach, kde bude zriadené jednodňové veľkokapacitné centrum na preočkovanie a tiež vo Volici, Slovenskej Volovej a Ohradzanoch. Vo štvrtok je naplánované vakcinovanie v Terni, Záhradnom, Demjate a Tulčíku a v piatok v Zámutove, kde budú zaočkovaní aj ľudia z Čivavy, doplnila Jeleňová s tým, že z 2450 alokovaných vakcín je 2150 určených na preočkovanie.