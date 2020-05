Prešovský kraj nezrušil grantové výzvy, časť peňazí však nerozdelí

Prešov 27. mája (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci odsúhlasili na pondelkovom (25. 5.) rokovaní viacero zmien v poskytovaní dotácií z rozpočtu kraja. Granty pre obce, mestá, organizácie a cirkvi ostali zachované. Poslanci predĺžili termíny a možnosti na predkladanie niektorých výziev. Druhé kolo Výzvy pre región s objemom 1,2 milióna eur sa nateraz pre situáciu v súvislosti s novým koronavírusom nevyhlási.



PSK pôvodne plánoval v rámci Výzvy pre región, Výzvy predsedu PSK a Mikroprogramu PSK rozdeliť viac ako 5,6 milióna eur. Rozdelí však 4,4 milióna eur.



"Výzvy nepadli. Ostávajú zapracované tak, ako boli. V tomto čase by som nerád rozširoval tie nožnice. Mali sme 5,6 milióna eur na tento rok. Niečo sme škrtli, ale koniec-koncov výzvy ostávajú a to, že ostávajú je aj výzva pre nás, ale aj výzva pre partnerov v rámci regiónu, keďže oni budú musieť mať tú zvyšnú polovicu na realizáciu svojich projektov. Viacerí naši partneri budú poznačení touto krízou, takže nie všetky projekty budú môcť byť realizované. Ja ale na druhej strane verím, že uspokojíme čo najviac partnerov, ktorí sa do výzvy chcú zapojiť," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Ako ďalej povedal, vo Výzve pre región urobili úpravu hlavne preto, že nepokračovali v schválení čiastky 1,2 milióna eur na pútnicky turizmus a infraštruktúru v cestovnom ruchu.



"Tieto dva komponenty sme priradili k cyklotrasám a rozvoju cyklodopravy. Takže celková suma na cyklodopravu, pútnicky turizmus a infraštruktúru v cestovnom ruchu je teraz jeden milión eur tak, ako to bolo už schválené na predchádzajúcom zastupiteľstve," doplnil Majerský.



Sumou milión eur je podporený program obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. Rovnaká suma je určená tiež na rekonštrukciu a výstavbu športovísk. V týchto dvoch programoch lehota na podanie projektov uplynula koncom marca a zastupiteľstvo ju nepredĺžilo. Termín na predloženie projektov v prvom programe na podporu cyklodopravy, pútnického turizmu a infraštruktúry v cestovnom ruchu predĺžili do konca júna.



Termín na podanie žiadosti v programe zameranom na podporu zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti, kde je vyčlenených 200.000 eur, predĺžili do 30. júna. Rovnako bol posunutý termín schválenia dotácií najneskôr na september tohto roka.



Zmenou, ktorú schválili krajskí poslanci, je i zmena v podávaní žiadostí v rámci Výzvy predsedu PSK. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné okrem elektronickej formy podať aj písomne. Na výzvu predsedu PSK je vyčlenená suma 224.600 eur.