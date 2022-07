Cena Prešovského samosprávneho kraja: Nominácie boli spustené

Prešov 29. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil nominácie na aktuálny ročník najvyššieho krajského ocenenia - Cena Prešovského samosprávneho kraja 2022. Každoročne je udeľovaná občanom SR, cudzím štátnym príslušníkom, jednotlivcom a kolektívom, a to za ich dlhoročný a mimoriadny prínos pre rozvoj kraja. Nominácie významných osobností či kolektívov môže verejnosť posielať do konca septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Prešovský kraj si všíma inšpiratívne osobnosti, ktoré svojou prácou, odvahou, úspechmi posúvajú hranice možností, zveľaďujú, reprezentujú náš región a šíria dobré meno aj ďaleko za jeho hranicami. Som rád, že opäť máme možnosť vyhlásiť nominácie na Cenu PSK a napokon predstaviť ďalších výnimočných ľudí, ich životné či pracovné príbehy, ktoré motivujú a pestujú v nás pocit hrdosti na kraj," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Návrhy na ocenenie aj v tomto ročníku predkladajú okrem predsedu a poslancov Zastupiteľstva PSK miestne samosprávy, organizácie, inštitúcie, podnikateľské subjekty, ako aj široká verejnosť. PSK nominácie prijíma do 30. septembra 2022. O laureátoch ceny rozhodne krajské zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK.



Bližšie informácie a potrebné tlačivá k nominovaniu na ocenenie sú dostupné na webstránke www.vucpo.sk.