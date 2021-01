O dotácie Prešovského kraja sa bude dať uchádzať v troch programoch

Prešov 11. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v tomto roku prerozdelí v rámci svojho dotačného programu z vlastných príjmov štyri milióny eur. Žiadatelia sa o podporu môžu uchádzať v troch programoch - Výzve pre región, Výzve predsedu PSK a Mikroprograme PSK. TASR o tom informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



O financie sa môžu uchádzať obce a mestá, registrované cirkvi, náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia a právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je PSK.



"Naším zámerom je prostredníctvom grantovej schémy podporiť všetky oblasti rozvoja kraja a zvyšovať kvalitu života v našich mestách aj na vidieku. Len vo Výzve pre región, ktorú vyhlasujeme už po tretí raz, sme za uplynulé dva roky rozdelili viac ako 7,6 milióna eur a pomohli zrealizovať 148 projektov," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Vo Výzve pre región rozhodli krajskí poslanci o alokácii 2,4 milióna eur, a to v štyroch programoch. Ide o podporu projektov cyklodopravy a cykloturizmu, obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, výstavbu a rekonštrukciu športovísk a podporu zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.



"V tomto roku je pri podpore cyklodopravy a cykloturizmu a tiež zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti predpokladaná miera spoluúčasti žiadateľa vo výške minimálne 30 percent, pri zvyšných dvoch programoch minimálne 50 percent zo schválenej dotácie. Žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy pre región je možné podať prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webstránke PSK. Termín na predloženie žiadostí je od 15. januára do 31. marca 2021," priblížila Ondriová.



Schémy Mikroprogram PSK a Výzva predsedu PSK sú vyhlásené v troch programoch - šport, kultúra a sociálne služby - a zo strany žiadateľa predpokladajú 20-percentné spolufinancovanie zo schválenej dotácie.



Celková výška grantu v rámci výzvy Mikroprogram PSK predstavuje 1,28 milióna eur a v rámci Výzvy predsedu PSK je schválených 320.000 eur. Žiadosť o dotáciu je u oboch výziev potrebné podať prostredníctvom elektronického formulára v termíne od 15. januára do 28. februára. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webstránke www.vucpo.sk v sekcii výzvy a granty.